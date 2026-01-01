النفط يرتفع مع تهديدات أمريكية بحصار دائم على إيران

وكالات /سما/

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات اليوم الجمعة بعد أن أعلنت الولايات المتحدة نيتها مواصلة الحصار البحري على إيران دون تحديد مهلة زمنية.

بحسب بيانات السوق بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر سبتمبر بنسبة 1.02% إلى 82.08 دولار للبرميل. وفي الوقت ذاته، صعدت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أكتوبر بنسبة 0.96% إلى 87.91 دولار للبرميل.

على الرغم من انخفاض العقدين بأكثر من 2% في الجلسة السابقة، فإنهما يتجهان لتحقيق مكاسب أسبوعية تقارب 4%، عقب ارتفاعات متتالية استمرت ستة جلسات لخام برنت وخمس جلسات للخام الأمريكي.

أعلنت الولايات المتحدة، مساء الخميس، أنها ستصعد الضغوط الاقتصادية على طهران وستواصل حصارها البحري في ظل تعثر محادثات وقف إطلاق النار. وأكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن إجراءات "لم يسبق لها مثيل" ستُفرض الأسبوع المقبل.

يأتي التصعيد الأمريكي في وقت تواصل فيه إيران فرض قيود على حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال. وأشار قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي عظمائي، إلى أن "مضيق هرمز مغلق"، داعيًا إلى النظر إلى الواقع الميداني بدلًا من التصريحات الأمريكية.

في سياق التوتر المتصاعد، أفادت وكالة أنباء الإمارات بتعرض ناقلتين نفط تابعتين لشركة بترول أبوظبي الوطنية لهجوم في أثناء عبورهما المضيق مساء الخميس. ندّدت الإمارات بما وصفته "بالهجوم الإيراني العدواني".

من جانبه، قال محلل من مجموعة "إس.إي.بي" إن ارتفاع الأسعار يعكس النهج الأمريكي الحالي وتضاؤل الآمال بحل قريب للتوتر مع إيران.

على الصعيد الاقتصادي الأوسع، أشارت توقعات منظمة أوبك إلى تباطؤ نمو الطلب على النفط، بينما سجلت مخزونات النفط الخام الأمريكية أكبر زيادة أسبوعية منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف.

من جهتها أكدت إيران التزامها بالمسار الدبلوماسي، حيث أعلن سفير إيران في تايلاند نصر الدين حيدري أن طهران تواصل المفاوضات مع الولايات المتحدة عبر وسطاء، مؤكدًا أن الدبلوماسية تحتل الأولوية مع استعدادها الكامل للدفاع.

اقرأ أيضًا: