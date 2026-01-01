الذهب ينحدر من ذروة شهرين وسط جني الأرباح

وكالات /سما/

شهدت أسعار الذهب انخفاضاً من أعلى مستوياتها المسجلة أمس الخميس بعد وقت قصير من الارتفاع، وهي تتجه نحو تسجيل خسائر أسبوعية بسبب تحقيق المستثمرين أرباحهم من الارتفاعات السابقة.

وفقاً لآخر البيانات، انخفضت العقود الآجلة للذهب ليسلمت في ديسمبر بنسبة 0.69% إلى 4389.80 دولار للأونصة بتوقيت موسكو، بينما أظهرت العقود الفورية صعوداً طفيفاً بنسبة 0.37% إلى 4334.31 دولار للأونصة.

وكان المعدن النفيس قد اخترق أمس الخميس حاجز أعلى مستوى له منذ مطلع يونيو/حزيران 2026، لكنه عاد وانخفض 1.3% قبل الإغلاق، مما يؤكد ضغط جني الأرباح على الحركة الصعودية.

يعزو المحللون التراجع إلى غياب محفزات قوية على الأمد القريب تدعم المزيد من الارتفاعات. وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في شبكة "تيستيلايف": "رؤوس الأموال المؤقتة والميالة للمضاربة تحقق أرباحها من الذهب لأنه لا توجد محفزات قوية حالياً على المدى القريب".

لكن المحلل أشار إلى أن الذهب قد يكون في مسار تصعيد ملموس مستقبلاً عبر فترة بها تقلبات. وأضاف: "إذا تمكنا من تجاوز مستوى 4400 دولار، فليس من المستبعد أن نشهد وصول السعر إلى 5000 دولار بحلول نهاية 2026".

وجاء الدعم السابق للذهب بعد مفاجأة هبوط بيانات التوظيف غير الزراعي في الولايات المتحدة لشهر يوليو/تموز الماضي، تلاه نشر بيانات تضخم أضعف من التوقعات هذا الأسبوع، مما قلل احتمالات رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة الشهر المقبل.

في السياق ذاته، ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة بعد تهديدات أمريكية بإبقاء الحصار البحري على إيران.

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