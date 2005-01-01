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تعاون نفطي جديد

خبر : سوناطراك تشرع في أول عملية حفر استكشافية بالنيجر

الإثنين 07 سبتمبر 2026 12:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سوناطراك تشرع في أول عملية حفر استكشافية بالنيجر



وكالات /سما/

نيامي/سما- بدأت شركة النفط الجزائرية الحكومية سوناطراك، الخميس 13 أغسطس، عمليات حفر البئر الاستكشافية "كافرا جنوب شرق 1" في منطقة كافرا بشمال شرق النيجر، قريبة من الحدود الجزائرية، عبر المؤسسة الوطنية للتنقيب "إينافور" التابعة لها.

احتضنت مراسم رسمية لانطلاق المشروع رئيس الوزراء الجزائري سيفي غريب ونظيره النيجري علي محمد الأمين زين، ما يعكس الأهمية السياسية والاقتصادية للخطوة. وصفت وزارة النفط النيجرية المشروع بأنه "منعطف تاريخي" للتعاون بين البلدين، مؤكدة أنه يعكس إرادة قيادتهما في تنشيط قطاع المحروقات وتطويره.

يشكل المشروع استئناف الارتباط النفطي بين الجزائر والنيجر بعد تراجع حاد في العلاقات الإقليمية، حيث شهدت منطقة الساحل توترات خفضت التعاون بين الجزائر من جهة، والنيجر ومالي وبوركينا فاسو من جهة أخرى، وهي دول تشكل كونفدرالية موحدة تحت حكومات عسكرية.

حصلت سوناطراك على رخصة التنقيب في منطقة كافرا عام 2005، لكن تنفيذ المشروع تسارع بعد تحسن العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر ونيامي مطلع العام الحالي. يُعتبر مشروع كافرا مرحلة مهمة في سعي النيجر لتطوير قطاع النفط والغاز، وتعزيز حضور الشركة الجزائرية في مشاريع الطاقة بالمنطقة.

جاءت هذه الخطوة بعد أيام من تسلم النيجر أربع مروحيات عسكرية ومعدات أخرى من الجزائر، مؤشرًا على تقارب عسكري وسياسي واقتصادي متنام بين الدولتين.

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