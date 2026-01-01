أنتونيلي يحقق فوزاً تاريخياً في جائزة إيطاليا الكبرى من المركز التاسع عشر

وكالات /سما/

مونزا/سما- حقق السائق الإيطالي كيمي أنتونيلي من فريق مرسيدس انتصاراً تاريخياً في سباق جائزة إيطاليا الكبرى بفئة الفورمولا 1 على حلبة مونزا الأحد، متجاوزاً زميله جورج راسل قبل أربع لفات من نهاية السباق، رغم انطلاقه من المركز التاسع عشر.

أنهى السباق أنتونيلي ذو العشرين ربيعاً في 1:51:41.480 ساعة بعد 53 لفة، متقدماً على راسل بفارق 3.857 ثوان وعلى سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن بـ 14.718 ثانية، محققاً بذلك انتصاره السابع في الموسم الحالي.

يعتبر هذا الفوز الأول لأنتونيلي على أرضه في بطولة الفورمولا 1 منذ انضمامه للفئة الأولى، ويرفع رصيد نقاطه إلى 267 نقطة، موسعاً الفارق عن راسل الثاني برتيب العالم الذي يملك 201 نقطة بفارق 66 نقطة.

بات أنتونيلي أول سائق إيطالي يفوز بسباق جائزة بلاده على حلبة مونزا منذ عام 1966 عندما حقق لودوفيكو سكارفوتي هذا الإنجاز.

انطلق أنتونيلي من المركز التاسع عشر نتيجة تجاوز فريقه العدد المسموح به لتغييرات وحدة الطاقة، لكنه سرعان ما تقدم إلى المركز الثاني عشر قبل استئناف السباق بعد تعرض سائق موناكو شارل لوكلير لحادث في اللفة الثانية أدى لرفع العلم الأحمر.

تصدر أنتونيلي السباق للمرة الأولى في اللفة الثامنة عشرة، محتدماً بصراع شرس مع زميله راسل الذي كان يتصدر. استفاد الإيطالي من تغيير إطاراته المجاني خلال دخول سيارة الأمان في اللفة التاسعة والعشرين، عائداً للحلبة بإطارات متوسطة جديدة بينما بقي راسل على إطاراته الصلبة.

تبدد تقدم راسل البريطاني الذي كان يبلغ 15 ثانية بسرعة، وتمكن أنتونيلي من تجاوز زميله في اللفة الخمسين بعد محاولة فاشلة من راسل للتجاوز في اللفة السابقة. حافظ الإيطالي على هدوئه خلال اللفات الثلاث الأخيرة ليتمسك بالفوز.

احتل سائقا ماكلارين البريطاني لاندو نوريس، بطل العالم الحالي، والأسترالي أوسكار بياستري المركزين الرابع والخامس على التوالي، بينما احتل البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات المركز السادس لفريق فيراري.

كان شارل لوكلير من موناكو قد فقد السيطرة على سيارته عند مخرج منعطف بارابوليكا في نهاية اللفة الثانية، منحرفاً مباشرة إلى الحصى واصطدماً بحواجز الإطارات، مما أدى لرفع العلم الأحمر وتوقف السباق. الفائز مرتين بسباق مونزا لم يتمكن من إكمال السباق. أنهى سائق ألبين الفرنسي بيار غاسلي، الذي حقق مفاجأة بالتجارب التأهيلية باحتلاله المركز الأول، السباق في المركز السابع.

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