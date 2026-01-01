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خبر : الوليد بن طلال: "الإعصار مستمر لسنوات".. بعد انتصار الهلال على الشباب

الأحد 06 سبتمبر 2026 11:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الوليد بن طلال: "الإعصار مستمر لسنوات".. بعد انتصار الهلال على الشباب



وكالات /سما/

الرياض/سما- حقق فريق الهلال السعودي فوزًا جديدًا على نادي الشباب بهدفين دون رد في المقابلة التي جمعتهما مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن للمحترفين.

وبهذا الانتصار، حقق الهلال فوزه الخامس تواليًا في البطولة، ليتصدر جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، فيما بقي الشباب عند 3 نقاط.

وردّ على هذا الإنجاز رجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال، الذي تملك شركته القابضة الحصة الأكبر من أسهم نادي الهلال، بتدوينة عبر منصة "إكس" احتفل فيها بالفوز.

وكتب الوليد بن طلال في تدوينته: "الهلال أمانة من أخي ولي العهد، لذلك ما عندنا إلا كلمة: أبشر، العاصفة صارت إعصارًا، والإعصار مستمر لسنوات طويلة، الهلال العالمي، فريق منتخبات دول، 19 لاعبًا يمثلون 11 دولة".

واستعرض بن طلال في رسالته جنسيات لاعبي الفريق الأجانب، إذ يضم الهلال لاعبين من إنجلترا (أولي واتكينز)، والبرازيل (غابرييل مارتينيلي)، وهولندا (كريسنسيو سامرفيل)، والبرتغال (نيفيز)، وصربيا (سافيتش)، والسنغال (كوليبالي)، وفرنسا (هيرنانديز وبوابري)، والمغرب (بونو)، وتركيا (يوسف)، وساحل العاج (ميتيه).

وأضاف الوليد بن طلال أسماء اللاعبين السعوديين في الفريق: محمد العويس، سالم الدوسري، محمد كنو، ناصر الدوسري، سلطان مندش، متعب الحربي، حسان تمبكتي، وعلي لاجامي، منهيًا تدوينته بعبارة: "الهلال البطل العالمي".

وكانت أبرز انتقالات الهلال في الموسم الجاري تشمل التعاقد مع لاعبين عالميين من أندية أوروبية بارزة، مع تحقيق الفريق لنتائج إيجابية منذ بداية الموسم الحالي 2026-2027.

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