مصادر تنفي حفلات قريبة لجورج وسوف في سوريا

وكالات /سما/

دمشق/سما- أثار اسم الفنان السوري جورج وسوف جدلًا جديدًا على منصات التواصل الاجتماعي بعد تداول أنباء غير موثقة بشأن حفلات مزعومة له في سوريا، الأمر الذي بادرت مصادر مقربة منه بنفيه بشكل قاطع وتوضيح الحقائق المتعلقة بجدول أنشطته الفنية.

أكدت المصادر الإعلامية القريبة من "سلطان الطرب" عدم توفر أي نوايا أو طلبات حالية لتنظيم حفلات غنائية للفنان على الأراضي السورية، كما استبعدت وجود أي موعد محدد في المستقبل القريب. وشددت المصادر على أن جميع قرارات إحياء الحفلات وتنظيمها تبقى مسؤولية حصرية لفريق إدارة أعماله، وتتطلب تنسيقًا دقيقًا مع الفريق الطبي المرافق له، مما يعكس الاهتمام الخاص بصحة الفنان وسلامته أثناء الظهور على المسرح.

وذكرت المصادر أن الاستعدادات الطبية المرافقة لحفلات وسوف تتسم بالدقة والاحترافية، حيث يرافقه طبيبه الخاص خلال الحفلات، إضافة إلى توفير سيارة إسعاف مجهزة تحسبًا لأي طوارئ صحية قد تحدث أثناء الأداء الموسيقي.

وأعربت المصادر عن أسفها لاستخدام اسم جورج وسوف في محتوى غير موثوق يهدف بشكل أساسي إلى جذب المشاهدات وإثارة الجدل على الإنترنت، نافية صحة أي من الأنباء المتداولة من دون صدور رسمي من جهات إدارة أعماله.

يُذكر أن جورج وسوف، الملقب بـ"أبو وديع"، يحتل مكانة مميزة في الذاكرة الموسيقية العربية، إذ رافق صوته أجيالًا متتالية من المستمعين وترك بصمة عميقة في الثقافة السورية والعربية. وللجمهور السوري معه علاقة خاصة متجذرة عبر العقود، امتدت عبر الأغاني والحفلات الموسيقية والذكريات اليومية.

ورغم عدم وجود موعد معلن حاليًا لعودة وسوف إلى المسارح السورية، ما زال الباب مفتوحًا أمام إعلان رسمي قد يحمل خبر عودته إلى جمهور ظل تعلقه بصوته وحضوره من أكثر جماهيره وفاءً.

في سياق متصل، اضطر الفنان الكويتي حسن البلام للاعتذار علنًا بعد موجة انتقادات وجهت إليه على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك عقب قيامه بتقليد النجم السوري جورج وسوف في أحد مشاهده الفنية، ما أثار سخط جزء من المتابعين.

أما آخر أعمال جورج وسوف الموسيقية، فتمثلت في أغنيته الجديدة "طمني عالحبايب"، التي اختار من خلالها الابتعاد عن الإيقاعات السريعة والاتجاه نحو المساحة الموسيقية التي طالما عرف جمهوره تفضيله لها وتعلقه بها.