عوائد الخزانة الأميركية تبقى مرتفعة رغم محاولات خفضها

وكالات /سما/

واشنطن/سما- تشير تقديرات متخصصي سوق السندات إلى أن عوائد الخزانة الأميركية طويلة الأجل ستبقى مرتفعة في المدى المنظور، وذلك نتيجة تفاعل معقّد بين عوامل العرض والطلب التي تُحد من قدرة صانعي السياسة الأميركيين على التأثير على تكاليف الاقتراض.

يعزو المحللون استمرار ارتفاع الأسعار إلى مخاوف راهنة بشأن مسار التضخم في الاقتصاد الأميركي، إضافة إلى تساؤلات استراتيجية حول كيف ستستوعب الأسواق الموجة الضخمة من إصدارات السندات التي تطرحها الحكومات والشركات الكبرى ذات التصنيف الائتماني العالي. أضف إلى ذلك تحوّل تركيبة المشترين نحو مجموعات تطالب بعوائد أعلى مقابل استثماراتها.

قال عارف حسين، رئيس قسم استثمارات الدخل الثابت العالمي في شركة تي. رو برايس: «إلى أن تعلن الحكومات عالميًا، بما فيها الولايات المتحدة، عن خطة حقيقية لمعالجة العجز المتصاعد، فإن سوق السندات ستستمر في رفع الأسعار وقد تقول: لا يمكننا إقراضكم بسهولة، وإن فعلنا فستدفعون أموالًا أكثر بكثير».

يرى حسين أن تحول بنية المشترين يأتي في وقت حرج بشكل خاص، مما يجعل جهود وزير الخزانة سكوت بيسنت لخفض العوائد طويلة الأجل صعبة جدًا. وأشار إلى أن «هناك فجوة متسعة بين العرض والطلب في سوق السندات، مع انخفاض عدد المشترين المستعدين لاستيعاب عروض الخزانة بدون طلب مقابل إضافي».

ركز المختصون على علاوة أجل الاستحقاق، وهي الجزء من العائد الذي يعكس رغبة المستثمرين في حبس أموالهم لعقود طويلة. مع تدهور الوضع المالي الأميركي وتجاوز الدين الحكومي الفيدرالي 40 تريليون دولار، يرفع المستثمرون هذه العلاوة جنبًا إلى جنب مع توقعاتهم المتزايدة للتضخم.

في دراسة نُشرت في 20 آب الماضي، قال هانو لوستيغ، أستاذ التمويل بجامعة ستانفورد: «يعيد مستثمرو السندات تقييم أمان سندات الخزانة الأميركية، وبدأوا ينظرون إليها كأصل يحمل مخاطر». وتوثق أبحاثه كيف حلّت صناديق التحوط والشركات الحساسة للأسعار محل المشترين التقليديين طويلي الأجل مثل البنوك المركزية الأجنبية، مما زاد من حساسية السوق للتقلبات.

تضيف ديناميكية جديدة طبقة أخرى من التعقيد: الشركات، وخاصة قطاع التكنولوجيا، تقترض بسرعة متسارعة. تتوقع وول ستريت أن تنفق شركات التكنولوجيا الكبرى أكثر من 730 مليار دولار على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في 2026، مقابل 400 مليار دولار العام السابق، وستمول جزءًا كبيرًا من هذا بالاقتراض. بما أن أساسيات هذه الشركات — النمو القوي للأرباح والتدفقات النقدية الحرة الوفيرة — تبدو أقوى من الوضع الحكومي، فإن المستثمرين يختارون سنداتها على سندات الخزانة.

قال تييري ويزمان، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة العالمية في ماكواري: «سوق الخزانة تتنافس مع الشركات الكبرى ذات التصنيف الاستثماري على نفس مصدر رأس المال طويل الأجل. المستثمرون يصوّتون بأموالهم، وبدأوا يرون ديون الشركات أكثر أمانًا».

وبينما لا يتوقع أحد أن تتخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها، إلا أن المستثمرين يقولون إن احتمال التخلف عن السداد من قبل الشركات الكبرى التي تطرح السندات حاليًا ضئيل جدًا، خاصة مع قفز أرباح شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 52% خلال الربع الثاني من 2026، ما رفع حصة الأرباح من الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى قياسي بلغ 13.2%.

يرفض بعض المحللين النظرية القائلة بأن إصدارات شركات التكنولوجيا وحدها هي التي «تزاحم» سندات الخزانة. من وجهة نظرهم، التغيرات في جانب الطلب، التي تراكمت عبر العقدين الماضيين، تلعب دورًا متنامي الأهمية. قال رايان سويفت، استراتيجي السندات الأميركية في بي سي إيه ريسيرش: «التحول في هيكل السوق جعل سندات الخزانة أكثر عرضة للاختلالات الدورية بين العرض والطلب، وبالتالي لارتفاع العوائد. وهذا لم يحدث في الأشهر القليلة الماضية بل على مدى عقدين».

يزيد عدم اليقين حول مسار التضخم من الضغوط، خاصة مع بقاء الصراع مع إيران غير محسوم وتأثيره على أسعار الطاقة. اتفق المشاركون في السوق على أن هذه المشاكل الهيكلية تقع في الأساس خارج نطاق سيطرة بيسنت ووزارة الخزانة، مما يجعل خفض العوائد طويلة الأجل مهمة صعبة للغاية.

قال مايك غوساي، كبير مسؤولي الاستثمار للدخل الثابت في برينسيبال لإدارة الأصول: «لا أحد لديه الإرادة السياسية لاتخاذ القرارات الصعبة اللازمة للسيطرة على الدين، خاصة والتضخم لا يزال أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي».

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