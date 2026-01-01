الأهلي يُعير البرازيلي ماتياس إلى الشباب حتى نهاية الموسم

وكالات /سما/

الرياض/سما- وافقت إدارة نادي الأهلي السعودي على إعارة لاعبها المهاجم ريكاردو ماتياس إلى نادي الشباب حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي، بحسب مصادر متابعة.

وفي خطوة تمهيدية للإعارة، سمحت إدارة النادي الأحمر للاعب ماتياس، ذو الـ 20 ربيعًا، بالانتقال إلى الرياض لخوض الفحوصات الطبية اللازمة قبل توقيع العقد مع فريقه الجديد.

انضم ماتياس إلى صفوف الأهلي في يناير من العام الحالي، قادمًا من فريق إنترناسيونال البرازيلي. وسُجّل اللاعب ضمن قائمة "المواليد"، خاض خلال فترة وجوده 6 مباريات موزعة بين دوري روشن السعودي بـ 3 لقاءات، ودوري أبطال آسيا للنخبة بنفس العدد، من دون أن يسجل هدفًا، لكنه قدّم تمريرة حاسمة واحدة.

تدرج ماتياس في الفئات السنية بنادي إنترناسيونال قبل ترقيته للفريق الأول في بداية العام الماضي. وشارك المهاجم الشاب في 35 مباراة بقميص فريقه البرازيلي، سجّل فيها 7 أهداف وساهم بتمريرة حاسمة واحدة.

حقّق ماتياس بطولة أمريكا الجنوبية للشباب مع منتخب البرازيل في فبراير الماضي، بعد تصدر فريقه المجموعة أمام الأرجنتين. وسجّل هدفًا واحدًا خلال البطولة ضد تشيلي.

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