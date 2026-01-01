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موضة وأناقة

خبر : أمل كلوني تسحر بأناقتها في مهرجان فينيسيا السينمائي

الأحد 06 سبتمبر 2026 09:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
أمل كلوني تسحر بأناقتها في مهرجان فينيسيا السينمائي



وكالات /سما/

البندقية/سما- أبهرت المحامية البريطانية أمل كلوني الحضور في مهرجان فينيسيا السينمائي 2026 بسلسلة من الإطلالات الراقية الأنيقة، حيث ظهرت بفستان كريمي فضفاض مكشوف الكتفين مزين بنقاط حمراء داكنة بطابع البولكا دوت من تصميم ستيلا مكارتني، نسقته مع حذاء بيج مفتوح من الخلف وحقيبة كريمية مطرزة.

اختارت كلوني نظارة شمسية بنية بنقشة صدفة السلحفاة، وأقراط ذهبية منحوتة، مع تسريحة شعر بسيطة تنسدل على كتفيها وطلاء أظافر ناعم. وتعكس هذه الإطلالة ذوقها المميز الذي يجمع بين الراحة والأناقة العصرية.

وعلى السجادة الحمراء، تألقت كلوني بفستان سهرة متلألئ بلون أزرق مخضر من دار كارولينز كوتور بتصميم مكشوف الكتفين مزينًا بتفاصيل قلبية وتطريز بالترتر وطبقات من الشراشيب. رفقت الفستان بحذاء فضي بكعب عالٍ رفيع وأقراط ماسية متدلية وحقيبة يد فضية صغيرة.

وفي أول ظهور لها على السجادة الحمراء للمهرجان، خطفت الأنظار بفستان أسود ذي قصة مستقيمة وتفاصيل مزمومة من تصميم حيدر أكرمان لدار توم فورد، متزينة بمجوهرات ماسية من كارتييه.

وعند وصولها إلى البندقية مع زوجها جورج كلوني في الثاني من سبتمبر، ظهرت بإطلالة مريحة متناسقة حيث ارتدت طقماً أخضر زيتوني يتألف من توب وسروال قصير مع بليزر متناسق ونظارات ضخمة بنية اللون.

يستمر مهرجان فينيسيا السينمائي حتى الثاني عشر من سبتمبر، مما يتيح المزيد من الفرص لظهور كلوني بإطلالات إضافية في منطقة ليدو الساحلية الإيطالية.

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