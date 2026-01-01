حيوانات مزرعة من رول المناديل.. مشروع فني يجمع بين الخيال وإعادة التدوير

وكالات /سما/

يمثل تحويل رول المناديل الورقية الفارغة إلى حيوانات مزرعة ملونة نشاطاً فنياً مميزاً يجمع بين المرح والتعليم، حيث يستطيع الأطفال تحويل هذه الخامات البسيطة التي قد تبدو بلا قيمة إلى مجموعة لطيفة من الحيوانات المعروفة والمحبوبة لديهم.

يتضمن هذا النشاط الفني عدة فوائد متكاملة، إذ يجمع بين الأشغال اليدوية وإعادة التدوير وتنمية الخيال، كما يمنح الطفل فرصة للتعرف على أشكال الحيوانات وألوانها وأصواتها وطريقة عيشها، بينما يتعلم في الوقت ذاته مهارات عملية مثل القص واللصق والتلوين وتركيب الأجزاء الصغيرة. يمكن للمعلمة أن تخصص حصة كاملة لهذا النشاط أو توزيعه على عدة حصص حسب عمر الأطفال وعدد النماذج المطلوب تنفيذها.

تحتاج المعلمة إلى تحضير مجموعة من الخامات قبل البدء، منها رولات مناديل ورقية نظيفة وجافة بواقع رول لكل حيوان مع رولات إضافية احتياطية، بالإضافة إلى أوراق وكرتون ملون وأقلام تلوين وغراء ومقصات مدرسية آمنة وأقلام سوداء لرسم التفاصيل. يمكن استخدام بقايا الأقمشة وقطع الورق والكرتون من أنشطة سابقة لصناعة الأذنين والقرون والذيول والأجنحة، مما يحول النشاط إلى فرصة عملية لتعليم الأطفال إمكانية تحويل الأشياء التي نرميها إلى أعمال فنية جديدة.

يعتبر الخروف من أسهل الحيوانات التي يمكن للأطفال تشكيلها، حيث يتم تغطية الرول بورقة بيضاء أو تلوينه باللون الأبيض، ثم قص دائرة صغيرة من الكرتون الأسود أو البني لتشكيل الرأس. يرسم الطفل عينين صغيرتين وأذنين على الرأس ثم يلصقه في مقدمة الرول، وتصنع طبقة الصوف باستخدام كرات قطن صغيرة ملصوقة على الجسم أو قصاصات ورق بيضاء مجعدة. تكتمل الصورة برسم أربعة أرجل قصيرة من شرائط الكرتون وتثبيتها أسفل الجسم، مع إضافة ذيل صغير في الخلف.

تحويل الرول إلى بقرة يتم بسهولة باستخدام اللون الأبيض مع بقع سوداء أو بنية، إذ يغلف الطفل الرول بورقة بيضاء ثم يقص عدة أشكال غير منتظمة من الورق الأسود ويلصقها بطريقة عشوائية لإضفاء واقعية أكبر. يصنع الرأس من قطعة كرتون بيضاء مع عينين وأنف وفم مرسومة، مع إضافة أذنين صغيرتين وقرنين من الكرتون وأنف وردي اللون. تثبت الرأس في مقدمة الرول مع أربعة أرجل وذيل رفيع، ويمكن إضافة جرس صغير مرسوم على قطعة ورق صفراء حول العنق لتعزيز التفاصيل.

أما الحصان فيتطلب اختيار لون مناسب مثل البني أو الأسود أو الأبيض أو الرمادي، ثم تغليف الرول باللون المختار. يصنع الرأس من كرتون مقوى على شكل وجه حصان مع أذنين طويلتين نسبياً، ويمكن استخدام خيوط صوفية لصناعة عرف الحصان بتثبيت عدة خيوط قصيرة أعلى الرأس وعلى الجزء الخلفي منه. يصنع الذيل من مجموعة خيوط مجمعة وتثبت في مؤخرة الرول، مع إضافة أربعة أرجل طويلة نسبياً من شرائط الكرتون.

الدجاجة تحتاج إلى رول مغطى باللون الأبيض أو الأصفر مع رأس من كرتون دائري صغير وعرف أحمر أعلاه ومنقار أصفر صغير. تقص قطعتان من الورق المقوى على شكل نصف بيضاوي لتشكيل الأجنحة وتلصق على جانبي الرول، ويمكن تزيينها بريش مرسوم أو قصاصات ورقية. تضاف أرجل من شرائط صفراء رفيعة، والذيل من عدة قطع كرتون ملونة تثبت في الخلف على شكل مروحة.

الديك يشبه الدجاجة مع اختلافات طفيفة، حيث يمكن للأطفال إطلاق خيالهم في اختيار الألوان الزاهية. يصنع الرأس من الكرتون مع عرف أحمر واضح ومنقار أصفر، ويتميز الديك بذيل كبير مصنوع من مجموعة ريش ورقي بألوان الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر. تثبت الأجنحة على الجانبين والأرجل من الكرتون الأصفر، مع إمكانية إضافة قطعة صغيرة حمراء أسفل المنقار لتمثل الدلايات.

الماعز نموذج يعلم الطفل أن التفاصيل الصغيرة تجعل الشكل أوضح وأكثر تميزاً. يغلف الرول باللون الأبيض أو الرمادي أو البني، مع رأس من الكرتون وأذنين صغيرتين وقرنين رفيعين. يمكن استخدام أعواد ورقية ملفوفة أو قطع كرتون صغيرة لصناعة القرون، مع رسم العينين والأنف والفم وإضافة لحية صغيرة أسفل الوجه باستخدام مثلث من الورق الأبيض. تثبت أربعة أرجل ويضاف ذيل صغير مع إمكانية تزيين الجسم بنقاط أو خطوط بسيطة.

الحمار يستحيل إلى نموذج رمادي لطيف بتغليف الرول بورق رمادي وصنع رأس من قطعة كرتون مع أذنين طويلتين نسبياً. يمكن إضافة شعر أسود صغير أعلى الرأس باستخدام قطع الصوف، مع رسم العينين والأنف والفم. تثبت الرأس في مقدمة الرول مع أربعة أرجل من الكرتون الرمادي وذيل رفيع ينتهي بقطعة سوداء. يمكن للأطفال رسم سرج صغير على الظهر أو صناعة بطانية مصغرة من قصاصة قماش قديمة.

بعد الانتهاء من صناعة الحيوانات، يمكن توسيع النشاط ليصبح مشروعاً جماعياً متكاملاً، حيث تحضر المعلمة قطعة كبيرة من الكرتون وتطلب من الأطفال تغطيتها بالورق الأخضر لتمثيل العشب. يصنعون سياجاً من أعواد الآيس كريم أو شرائط الكرتون البني، مع بناء حظيرة صغيرة من صندوق كرتوني وشجرة من ورق بني وأخضر وبركة ماء صغيرة من ورق أزرق. يضيفون قشاً مصنوعاً من شرائط الورق الأصفر، ثم يضع الأطفال الحيوانات في أماكنها المناسبة ليكون هناك ركن للدجاج وآخر للأبقار والأغنام ومكان للخيول والحمير والماعز، فيتحول كل رول إلى جزء من مشهد جماعي كبير ومتناسق.

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