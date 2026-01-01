فيفو تكشف عن نظام OriginOS 7 الجديد المبني على أندرويد 17

وكالات /سما/

أعلنت شركة فيفو رسميًا عن موعد الكشف عن نظام OriginOS 7.0 الجديد، الذي سيعتمد على نواة أندرويد 17 ويتضمن مجموعة شاملة من التحسينات المتعلقة بالواجهة والأداء وكفاءة استهلاك الطاقة. وسيتم الإعلان الرسمي عن هذا النظام خلال مؤتمر فيفو للمطورين المقرر انعقاده في 16 سبتمبر الجاري.

وستستعرض الشركة الصينية ضمن فعاليات المؤتمر نفسه نظام BlueOS 4، وهي منصة جديدة موجهة للأجهزة القابلة للارتداء والمنتجات الذكية للمنزل وحلول إنترنت الأشياء. وقد بدأت فيفو في الفترة السابقة بنشر تفاصيل عن أبرز المزايا التي سيوفرها التحديث الجديد عبر حسابها على منصة Weibo الصينية.

ويجيء التحديث برؤية جديدة للواجهة مستوحاة من تأثير الزجاج السائل، مع تحسينات متقدمة على الرسوم المتحركة وتأثيرات الإضاءة لتوفير تجربة بصرية أفضل. وتضيف فيفو ميزات جديدة تحت اسم Liquid Themes خاصة بشاشة القفل، بالإضافة إلى مكتبة نظامية للملصقات وميزة Atomic Workbench المخصصة للهواتف ذات التصميم المستطيل التقليدي.

على صعيد الأداء والاستقرار، يركز النظام الجديد على تحسين إدارة الذاكرة العشوائية وتطوير خوارزمية Unfair Scheduling المتقدمة، التي تهدف إلى تحسين أداء تعدد المهام وسلاسة الرسوم المتحركة. وتقدم فيفو تقنية Storage Compression 2.0 المبتكرة التي تمكّن من توفير مساحة تخزينية إضافية تصل إلى 20 جيجابايت على الهواتف ذات السعة 256 جيجابايت.

وبحسب بيانات الشركة الرسمية، سيحقق التحديث الجديد تحسنًا بنسبة 14% في أداء معالجة الرسوميات، مع تسريع تشغيل التطبيقات بنسبة تصل إلى 12%، وتحسين استجابة واجهة المستخدم عند الانتقال بين الصفحات بنسبة 19%. ولا تقتصر الفوائد على الأداء وحسب، حيث تعد الشركة بخفض استهلاك الطاقة بما نسبته 20% أثناء تشغيل مؤثرات الواجهة ومعالجة الرسوميات على الشاشة.

ومن المتوقع أن تعلن فيفو خلال فعاليات مؤتمر المطورين عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بقائمة الأجهزة المدعومة للتحديث والجدول الزمني لطرح النظام الجديد على المستخدمين. وتخطط الشركة أيضًا لإطلاق أحدث هواتف سلسلة X500 في وقت لاحق من الشهر الجاري.

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