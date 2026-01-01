بهاء سلطان يتعرض لحادث سير في طريق وادي النطرون

وكالات /سما/

القاهرة/سما- تعرض المطرب المصري بهاء سلطان لحادث على طريق وادي النطرون الصحراوي بمصر، ما أسفر عن إصابته وتنقله فوراً إلى مستشفى العلمين لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

أجرت الفريق الطبي بالمستشفى مجموعة من الفحوصات والتحاليل الشاملة للاطمئنان على الحالة الصحية للفنان. وأفادت المصادر الطبية بأن الحادث لم ينجم عنه إصابات بالغة، حيث تلقى بهاء سلطان متابعة طبية دقيقة من قبل المقربين منه وطاقم المستشفى.

يعتبر بهاء سلطان من أبرز المطربين المصريين في العقود الأخيرة، وحقق مسيرته الفنية الطويلة انتشاراً واسعاً في مصر والمنطقة العربية من خلال مجموعة متميزة من الأغنيات. عاد الفنان بقوة للساحة الغنائية في السنوات الماضية وواصل إطلاق الأغنيات الجديدة وإحياء الحفلات الموسيقية والمشاركة في الفعاليات الفنية المختلفة، محققاً حضوراً بارزاً بين نجوم الغناء المصري المعاصرين.

يستعد بهاء سلطان حالياً لإطلاق عمل غنائي جديد يجمعه بالفنانة شيرين عبد الوهاب، يعود هذا التعاون بعد فاصل زمني امتد 21 عاماً على آخر تعاون بينهما في أغنية "وبناقص حياتي معاك". من المتوقع أن يبدأ العمل على هذا المشروع الموسيقي في الفترة المقبلة ليتم طرحه أمام الجمهور.