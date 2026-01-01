خطوات أساسية لتشكيل أسلوب حياة صحي لدى طفلك في سنواته الدراسية

وكالات /سما/

يشكّل غرس العادات الصحية في نفوس الأطفال منذ السنوات الأولى استثماراً حقيقياً في مستقبلهم، فعندما يرى الطفل والديه يختاران الطعام الصحي ويمارسان الرياضة بمنتظم، يتعلم أن الحفاظ على الصحة جزء لا يتجزأ من أسلوب الحياة. وتؤدي هذه العادات الراسخة منذ الطفولة إلى تقليل خطر إصابته بالأمراض المزمنة، وتعزيز صحته البدنية والنفسية، وتحسين أدائه الدراسي وزيادة تركيزه وثقته بنفسه.

تُعتبر وجبة الإفطار الصحية الخطوة الأولى نحو يوم مفعم بالحيوية، إذ يقع الكثير من الأهل في خطأ تجاهل تقديم فطور متكامل يحتوي على جميع العناصر الغذائية الضرورية. يساعد الإفطار الغني بالعناصر الغذائية الطفل على الشعور بالشبع طوال اليوم، ويحميه من الإقبال على الوجبات الخفيفة غير الصحية، بينما يمنحه الطاقة والنشاط اللازمين لبدء يومه الدراسي بنجاح.

يُمثّل غسل اليدين الحاجز الأول في وقاية الطفل من الأمراض والعدوى، وغرس هذه العادة منذ سن مبكرة يوفر حماية دائمة له. ينبغي تعليم الطفل كيف تنقل الأيدي غير النظيفة الجراثيم، والطريقة الصحيحة للغسيل عبر خطوات ممتعة وسهلة، مع التشديد على ضرورة غسل اليدين قبل تناول الطعام ولمس الوجه، وبعد استخدام المرحاض مباشرة، وعقب العودة من اللعب في الخارج أو مصافحة الأطفال الآخرين، وبعد العطس أو السعال أو تنظيف الأنف.

تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس بمنديل ورقي أو قماشي خطوة بسيطة لكن أساسية تمنع انتشار الفيروسات. يجب تعويد الطفل على رمي المنديل المستعمل فوراً في سلة المهملات لضمان عدم بقاء الفيروسات على الأسطح، كما يُنصح بوضع سلة مهملات مخصصة في غرفة نومه. وفي كل الأحوال، يجب التأكيد على أهمية غسل اليدين بالماء والصابون بعد السعال أو العطس، تلك الخطوة التي تقضي على الفيروسات المعلقة بيد الطفل وتمنع نقله إياها للآخرين أو الألعاب المشتركة.

تشكّل وجبات العشاء العائلية فرصة ذهبية لالتئام شمل الأسرة ومشاركة تفاصيل اليوم حول مائدة واحدة. تتجاوز فوائد هذه العادة الجانب التربوي وحسب، فتناول الوجبات الأسرية المنتظمة يُقلل بشكل ملحوظ من ميل الطفل نحو الأطعمة السريعة والوجبات غير الصحية، بينما يعزز الروابط الأسرية ويمنح الطفل شعوراً بالأمان والانتماء.

لا تقتصر فوائد قراءة القصص قبل النوم على الترفيه وحسب، فهي تُثري حصيلة الطفل اللغوية وتحسّن قدرته على النطق والتعبير، وتفتح أمامه عوالم جديدة تُنمي مهارات التفكير الإبداعي والتحليلي التي تزيد فرص نجاحه لاحقاً.

يُشكّل النشاط البدني أساساً لصحة الطفل العامة، إذ يسهم في تعزيز النمو والتطور السليمين وتقوية العضلات والعظام وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية وتعزيز التناسق الحركي. يُنصح بممارسة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عاماً ما لا يقل عن 60 دقيقة من النشاط البدني المعتدل إلى الشديد يومياً، ويمكن أن يشمل ذلك الجري وركوب الدراجات والرياضات واللعب النشط. كما يمكن طلب مساعدة الطفل في الأعمال المنزلية مثل تمشية الكلب أو غسل السيارة أو تنظيف الحديقة، مما يضمن نشاطه ولياقته البدنية إلى جانب فوائد الخروج إلى الهواء الطلق.

يجب تحديد وقت محدود للشاشات الإلكترونية لا يتجاوز ساعة إلى ساعتين يومياً، مع منعها تماماً أثناء تناول الطعام أو قبل النوم بساعة. لا تكمن المشكلة في التكنولوجيا نفسها بل في غياب التوجيه والإشراف، وبالتوازن الذكي يمكن حماية الأطفال ومساعدتهم على الاستمتاع بطفولة صحية ومتكاملة بين العالم الرقمي والحياة الواقعية.

عندما تُغرس العادات الصحية بوعي منذ الصغر، تصبح جزءاً من الروتين اليومي للطفل، مما يضمن سلامته ونموه السليم على المدى الطويل.