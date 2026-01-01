تطور الكرة الأفريقية سيحدّد موقف القارة من إنفانتينو

وكالات /سما/

وارسو/سما- أعلن مارسيلين بوكوف رئيس الاتحاد البنيني لكرة القدم أن موقف الاتحادات الأفريقية من رئيس الفيفا جياني إنفانتينو سيتحدد بناءً على مدى التقدم الذي تحرزه اللعبة في القارة، منوهاً بأن المسؤولين الأفارقة يولون أولوية لتطوير الكرة على الخلافات الإدارية التي تحيط برئيس الاتحاد الدولي.

جاء هذا التصريح في أعقاب الجدل الذي أثاره اقتراح إنفانتينو بيع حصة من حقوق كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص، وهي الخطة التي قُيّمت حقوقها التجارية بنحو 20 مليار دولار. تراجع إنفانتينو عن الخطة في أواخر يوليو الماضي إثر معارضة قوية من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والهيئات الأخرى، واعتذر عن الأخطاء المرتكبة في طرح المبادرة، لكنه دافع عن الفكرة باعتبارها آلية لتوزيع موارد أكبر على الاتحادات الوطنية الضعيفة.

يسعى إنفانتينو للفوز بولاية رابعة في مارس 2027، ويواجه منذ الجدل المذكور دعوات متكررة للاستقالة. لكنه لا يزال يتمتع بدعم الاتحاد الأفريقي واتحادات أميركا الجنوبية، علماً بأن موقف القارة السمراء قد يكون حاسماً في الانتخابات المقبلة.

قال بوكوف في تصريح لوكالة رويترز على هامش حصة تدريبية لمنتخب بنين: «ليس مسؤوليتي الحكم على ما إذا كان الشخص مناسباً أم لا، بل ننظر إلى سجل الإنجازات خلال السنوات العشر الماضية تقريباً. ما يهمنا هو تقدم أفريقيا في تطوير كرة القدم، وهذا ما سنبني عليه موقفنا مستقبلاً».

حول تصويت بنين في انتخابات 2027، اكتفى بوكوف بالقول: «من المبكر جداً الإجابة. لا نعرف كيف ستتطور الأمور»، مؤكداً أن السنوات الأخيرة شهدت تقدماً ملموساً في الكرة الأفريقية لكن تبقى الحاجة لاستثمارات أكبر لتلبية احتياجات القارة.

أبدى جيديون فوسو عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الغاني رأياً قريباً، معبراً عن تقديره لشغف إنفانتينو بتطوير كرة القدم في أفريقيا، وداعياً الجميع إلى دعم تطوير اللعبة النسائية والرجالية في القارة بعيداً عن الحدود والخلافات الإدارية.

تنافس أربعة منتخبات أفريقية في كأس العالم للسيدات تحت 20 عاماً، التي انطلقت السبت وتستمر حتى 27 سبتمبر في بولندا، وهي بنين ونيجيريا وغانا وتنزانيا. تمثل هذه البطولة أول مسابقة عالمية للفيفا منذ اندلاع الخلاف حول مبادرة إنفانتينو.

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