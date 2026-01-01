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نتنياهو يهدد إيران: إذا هاجمتم إسرائيل ستتلقون ضربة لم تتخيلوها وهدفنا اسقاط النظام

الأحد 06 سبتمبر 2026 07:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يهدد إيران: إذا هاجمتم إسرائيل ستتلقون ضربة لم تتخيلوها وهدفنا اسقاط النظام



القدس المحتلة / سما/

وجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، تهديداً مباشراً إلى إيران، محذراً من أن إسرائيل ستوجه إليها ضربة وصفها بأنها ستكون غير متوقعة، في حال شنت طهران هجوماً على إسرائيل.

وقال نتنياهو، خلال كلمة ألقاها في جلسة الحكومة الإسرائيلية بمناسبة قرب حلول رأس السنة العبرية، إن إسرائيل مصممة على الدفاع عن نفسها وضرب أعدائها، مضيفاً أن إيران تتجنب حالياً مهاجمة إسرائيل، بحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.

وأضاف نتنياهو: "إذا ارتكبت إيران الخطأ وهاجمتنا، فستتلقى ضربة لا تتخيلها حتى"، موجهاً رسالة تحذير إلى خصوم إسرائيل قائلاً: "لا تعبثوا معنا".

نتنياهو: إسقاط النظام الإيراني ما زال هدفاً

وفي تصعيد لاف

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