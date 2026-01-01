أزمة المياه تتعمق في إسرائيل.. تعثر عمليات التحلية ومخاوف على الإمدادات

القدس المحتلة/سما/

أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عبر موقع Ynet بأن أزمة محطات تحلية المياه في إسرائيل لا تزال مستمرة، بعد توقف عدد من المنشآت نتيجة ارتفاع كبير وغير مسبوق في عكورة مياه البحر.

وبحسب التقرير، أدت ظاهرة انتشار الطحالب المجهرية في مياه البحر المتوسط إلى تعطيل معظم محطات التحلية على الساحل الإسرائيلي، فيما لا تزال بعض المنشآت متوقفة أو تعمل بصورة جزئية. وأشارت التقديرات إلى أن مصدر هذه الطحالب يعود على الأرجح إلى منطقة دلتا النيل، قبل أن تنقلها التيارات البحرية باتجاه السواحل الإسرائيلية.

وتوفر محطات التحلية نحو 70% من استهلاك المياه في إسرائيل، ما يجعل تعطلها تحديًا كبيرًا لمنظومة المياه، خصوصًا خلال فصل الصيف. وقالت السلطات الإسرائيلية إنها لجأت إلى زيادة الضخ من بحيرة طبريا ومن آبار المياه لتعويض جزء من النقص.

وفي حين تؤكد السلطات أن إمدادات المياه للاستخدام المنزلي لا تواجه حاليًا نقصًا حادًا، سجلت مناطق عدة اضطرابات في الإمدادات، كما تأثرت الزراعة في جنوب إسرائيل جراء تقليص كميات المياه المخصصة للري.

ونقلت Ynet عن خبراء تحذيرات من أن استمرار الأزمة قد يفرض ضغوطًا إضافية على منظومة المياه، خصوصًا إذا استمرت بعض محطات التحلية في العمل بشكل جزئي أو بقيت خارج الخدمة لفترة أطول. كما أشارت إلى أن الخبراء لا يزالون غير قادرين على تحديد موعد واضح لانتهاء ظاهرة الطحالب.

وفي المقابل، قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين إن ما يحدث يمثل «ظاهرة طبيعية استثنائية» لم تشهد إسرائيل مثيلًا لها منذ عقود، مؤكدًا أن السلطات تعمل على ضمان استمرار إمدادات المياه والاستفادة من مصادر بديلة.