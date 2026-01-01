الاحتلال يزعم اغتيال قائد في كتيبة الرضوان .،.شهيدان في قصف مركبة وسط مدينة غزة

غزة/سما/

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ332 على التوالي، انتهاك اتفاقية وقف إطلاق النار ووقف الحرب على قطاع غزة، بالتزامن مع استمرار عمليات هدم المنازل والمنشآت في مختلف مناطق القطاع.ومنذ ساعات فجر اليوم الأحد، سجلت قوات الاحتلال 14 خرقًا جديدًا لاتفاق وقف إطلاق النار، شملت إطلاق نار من الآليات والدبابات العسكرية، إلى جانب قصف مدفعي وغارات جوية، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات في صفوف المواطنين.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد المواطن يوسف عكيلة وطفلته وفاء، وإصابة ستة مواطنين آخرين، إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت مركبة قرب مفترق حميد في حي النصر غرب مدينة غزة، عصر اليوم الأحد.وفي شمال القطاع، أطلقت قوات الاحتلال قنابل دخانية في منطقة العطاطرة شمال غربي مدينة بيت لاهيا.

كما أُصيب مدنيان فلسطينيان، صباح اليوم الأحد، جراء إطلاق نار من آليات الاحتلال العسكرية استهدف منطقة المسلخ جنوب مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.وتأتي هذه الاعتداءات في ظل استمرار الخروقات الميدانية لاتفاق وقف إطلاق النار، وما يرافقها من تصعيد عسكري يستهدف مناطق متفرقة من القطاع.

من جهته اعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال يوسف عكيلة، المعروف باسم «أبو الوليد»، والذي قال إنه يشغل منصب قائد سرية في «قوة النخبة» التابعة لـ«كتيبة الرضوان»، خلال عملية عسكرية في قطاع غزة.

وبحسب الرواية الإسرائيلية، استهدفت القوات الإسرائيلية عكيلة خلال نشاط عسكري في القطاع، مشيرة إلى أنه كان يشغل دورًا قياديًا ضمن التشكيلات العسكرية التابعة لحركة حماس.

ويأتي الإعلان في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، حيث تواصل القوات الإسرائيلية تنفيذ غارات واستهدافات تقول إنها تستهدف قيادات وعناصر في الفصائل الفلسطينية المسلحة.