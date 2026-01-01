اسرائيل تزعم اعتقال 10 من حماس وتزعم العثور على صاروخ ومتفجرات في عقابا

غزة /سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي والشاباك والشرطة، اليوم، اعتقال 10 فلسطينيين من حركة حماس خلال عملية في قرية العقبة شمالي الضفة الغربية، بزعم تورطهم في التخطيط لتنفيذ عمليات وتنظيم بنية تحتية مسلحة.

وقال البيان المشترك إنه تم العثور خلال عمليات التفتيش على صاروخ من دون منصة إطلاق، إضافة إلى بندقية من طراز M16 وكميات من المتفجرات، داخل موقع قالت إن أحد المعتقلين كشف عنه خلال التحقيق الميداني.



وأضاف البيان أن قوات ما يسمى بحرس الحدود قامت بتفكيك الصاروخ والأسلحة والمتفجرات وتدميرها في المكان، مشيرا إلى أن العملية جاءت عقب معلومات استخبارية وتحقيقات استمرت عدة أشهر.