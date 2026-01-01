  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اسرائيل تزعم اعتقال 10 من حماس وتزعم العثور على صاروخ ومتفجرات في عقابا

الأحد 06 سبتمبر 2026 03:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل تزعم اعتقال 10 من حماس وتزعم العثور على صاروخ ومتفجرات في عقابا



غزة /سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي والشاباك والشرطة، اليوم، اعتقال 10 فلسطينيين من حركة حماس خلال عملية في قرية العقبة شمالي الضفة الغربية، بزعم تورطهم في التخطيط لتنفيذ عمليات وتنظيم بنية تحتية مسلحة.

وقال البيان المشترك إنه تم العثور خلال عمليات التفتيش على صاروخ من دون منصة إطلاق، إضافة إلى بندقية من طراز M16 وكميات من المتفجرات، داخل موقع قالت إن أحد المعتقلين كشف عنه خلال التحقيق الميداني.

وأضاف البيان أن قوات ما يسمى بحرس الحدود قامت بتفكيك الصاروخ والأسلحة والمتفجرات وتدميرها في المكان، مشيرا إلى أن العملية جاءت عقب معلومات استخبارية وتحقيقات استمرت عدة أشهر.

الأكثر قراءة اليوم

سيطرتنا على الفلسطينيين تدمير للمشروع الصهيوني ..أيزنكوت: إدارة نتنياهو لـ7 أكتوبر تكشف "فقدانا للبوصلة"

لا تهجير قسري للغزيين ..هاكابي من ترمسعيا: عنف المستوطنين "إجرامي وإرهابي" وعواقبه ستكون وخيمة

خبير تركي : هكذا تراقب إسرائيل الفلسطينيين وتتجسس على حلفائها !!

جندي سابق .. إطلاق النار على الشرطة في نتانيا ومقتل المنفذ

بين غالانت ونتنياهو.. خلاف استراتيجي كاد يشعل جبهة لبنان في الأيام الأولى للحرب

إجراءات إسرائيلية جديدة تحت ضغط أميركي.. إخلاء بؤر استيطانية في مناطق "ب"

شهادات صادمة لجنود أمريكيين: البنتاغون أمر بقصف مواقع مدنية إيرانية

الأخبار الرئيسية

رفض عربي وإسلامي موحد لتهجير الفلسطينيين.. وإدانة شديدة لتصريحات بن غفير وكاتس

الاحتلال يفتت ركام غزة وينقله.. مخاوف من طمس أدلة الإبادة ورفات المفقودين

إجراءات إسرائيلية جديدة تحت ضغط أميركي.. إخلاء بؤر استيطانية في مناطق "ب"

قاآني: “حزب الله” شجرة باسقة ذات جذور عميقة وإسرائيل تعاني من أزمات خطيرة وعلى أعتاب الانهيار

IMG_6636

غزة: شهداء وجرحى والاحتلال ينسف مجمع الصخرة التجاري واستعدادات لدفن جثماني 100 شهيد