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قاآني: “حزب الله” شجرة باسقة ذات جذور عميقة وإسرائيل تعاني من أزمات خطيرة وعلى أعتاب الانهيار

الأحد 06 سبتمبر 2026 11:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قاآني: “حزب الله” شجرة باسقة ذات جذور عميقة وإسرائيل تعاني من أزمات خطيرة وعلى أعتاب الانهيار



وكالات /سما:

أكد قائد قوة القدس في حرس الثورة الإيراني، إسماعيل قاآني، أنّ حزب الله “شجرة باسقة ذات جذور إلهية وشعبية عميقة”، مشدّداً على أنه “واقع لا يتغيّر” في لبنان.
وقال قاآني إنّ “حزب الله سيضمن عزّة لبنان واستقلاله كلّ يوم”، مشيراً إلى أنه “ينمو ويزداد رفعةً وفخراً أكثر من ذي قبل”.
وأضاف أنّ “القوة العملياتية والدفاعية للمقاومة وحزب الله ستؤدّي، من دون شكّ، إلى إزالة إسرائيل من المنطقة”.

ورأى قائد قوة القدس أنّ إسرائيل تواجه أزمات عسكرية وأمنية وسياسية واقتصادية وأخلاقية عميقة وشاملة، مؤكداً أنّ هذه الأزمات وضعتها على أعتاب الانهيار.
وكان قد أكد قاآني أنّ فلسطين “قضية حية وثابتة لا تتغيّر”، مشيراً إلى أنها ستبقى راسخة حتى تحقيق الانتصار.
وقال إنّ قضية فلسطين “من البحر إلى النهر، أصبحت اليوم أكثر حضوراً وقابلية للتحقّق من أيّ وقت مضى”.

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