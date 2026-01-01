غزة: شهداء وجرحى والاحتلال ينسف مجمع الصخرة التجاري واستعدادات لدفن جثماني 100 شهيد

غزة /سما/

يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه الـ333 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية الى استشهاد مواطنة واصابة أعداد أخرى بجراح في مختلف مناطق القطاع.

واستشهدت المواطنة لطيفة زياد جبر متأثرة بإصابتها جراء قصف إسرائيلي على مخيم المغازي وسط قطاع غزة قبل 3 أشهر لتلتحق بزوجها صقر أبو كريم.

وفجر اليوم فجر جيش الاحتلال مجمع الصخرة التجاري وهو من أكبر المجمعات التجارية في القطاع والذي يقع في حي التفاح شرق مدينة غزة.

وأدى تطاير الشظايا إلى إصابة تسعة مواطنين بينهم أطفال بجراح.

وواصلت أليات الاحتلال إطلاق النار نحو حي الشجاعية والزيتون .

وتحلق طائرات الاستطلاع على ارتفاعات منخفضة في الأجزاء الغربية من القطاع.

وتشيع غزة اليوم جثامين ورفاة نحو 100 شهيد من ثلاث عائلات تم انتشالهم خلال الايام الماضية من حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

الاحصائيات

بلغ اجمالي ما وصل مشافي قطاع غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية 17 شهيدا، بينهم خمسة شهداء جدد وشهيد متأثر بجراحه إضافة إلى 11 شهيد انتشال و27 مصابا.

منذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: 1344 شهيدا، إضافة إلى4464 مصابا وإجمالي حالات الانتشال: 815 شهيدا.

وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوّان الاسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023: 73651 شهيدا و174575 مصابا.