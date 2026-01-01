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طوباس: الاحتلال يصادر مركبة ويعتقل 10 مواطنين في بلدة عقابا

الأحد 06 سبتمبر 2026 09:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طوباس: الاحتلال يصادر مركبة ويعتقل 10 مواطنين في بلدة عقابا



طوباس /سما/

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، بلدة عقابا شمال طوباس، بقوات كبيرة انتشرت في عدة مناطق، وداهمت عدداً من منازل المواطنين، كما استولت على مركبة خاصة.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 10 مواطنين واحتجزت آخرين، مشيراً إلى أنها حولت منزلاً قيد الإنشاء إلى مركز تحقيق ميداني مع الشبان في البلدة.

وأضاف بني عودة أن قوات الاحتلال اعتقلت كلاً من: كريم جعفر حسن غنام، وسليمان سعيد سليمان أبو يوسف، وأحمد يوسف سليمان أبو يوسف، وأحمد عادل مصطفى غنام، ومحمود وليد أحمد سلامة، وخالد رائد خالد أبو عرة، وعلاء ياسين محمد غنام، وحامد عدنان حامد غنام، وعمرو أحمد طاهر مصري، وسليمان محمد صقر سليمان أبو يوسف.

وفي السياق، قررت مديرية التربية والتعليم في طوباس، اليوم الأحد، تأجيل دوام المدارس في بلدة عقابا إلى الساعة التاسعة صباحاً، بسبب استمرار اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للبلدة.

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