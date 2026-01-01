هاكابي لوزير خارجية بريطانيا : حكومتكم فقدت بوصلتها وتغذي كراهية اليهود

لندن /وكالات /

أثار وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند موجة انتقادات من جانب وزارة الخارجية الإسرائيلية والسفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، عقب تصريحات أعرب فيها عن قلقه البالغ إزاء الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، ودعا خلالها الحكومة البريطانية إلى تبني موقف أكثر حزماً تجاه الأزمة.

وجاءت ردود الفعل بعد نشر ميليباند مقطع فيديو تحدث فيه عن نتائج لقاءات أجراها مع أشخاص ومؤسسات تعمل على الأرض في قطاع غزة، مؤكداً أن الوضع الإنساني هناك "مروع" ويتطلب تحركاً عاجلاً.

وقال الوزير البريطاني إن الشهادات التي استمع إليها تضمنت روايات عن منع دخول أدوية ومستلزمات طبية، وعن أطفال فقدوا حياتهم أثناء انتظار معدات وعلاجات حيوية منقذة للحياة. وأضاف أن هذه المعطيات تؤكد ضرورة أن تتخذ الحكومة البريطانية خطوات أكثر حسماً مما قامت به حتى الآن، على حد تعبيره.

في المقابل، شنّ السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي هجوماً حاداً على بريطانيا، معتبراً أن مواقف حكومتها تعكس ما وصفه بـ"كراهية اليهود". وكتب عبر منصة "إكس": "لقد فقد البريطانيون صوابهم، وكراهية اليهود لدى حكومتهم لا تعرف حدوداً ولا تعترف بالوقائع".

من جهتها، اتهمت وزارة الخارجية الإسرائيلية ميليباند بتجاهل الحقائق وتبني موقف ذي دوافع سياسية، مؤكدة في بيان أن نحو 22,500 طن من الإمدادات الطبية دخلت إلى قطاع غزة منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وكان ميليباند قد تولى منصب وزير الخارجية البريطاني في منتصف يوليو/تموز الماضي، ودعا منذ ذلك الحين إلى ما وصفه بـ"إعادة ضبط شاملة" للسياسة البريطانية تجاه إسرائيل.

وفي سياق متصل، كان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، قد أكد في يونيو/حزيران الماضي أن المساعدات الإنسانية التي تصل إلى قطاع غزة لا تزال غير كافية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان.