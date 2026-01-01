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الرجل الثاني في حزب ايزنكوت "يورام كوهين"يدعو لإخلاء مستوطنات سموتريتش في الضفة

الأحد 06 سبتمبر 2026 08:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرجل الثاني في حزب ايزنكوت "يورام كوهين"يدعو لإخلاء مستوطنات سموتريتش في الضفة



القدس المحتلة/سما/

دعا يورام كوهين الرئيس السابق لجهاز الشاباك وأحد أبرز أعضاء حزب غادي آيزنكوت، إلى إخلاء المستوطنات وما يسمى بالمزارع الاستيطانية التي أقامها وروّج لها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في الضفة الغربية المحتلة.

وأثارت تصريحات كوهين جدلا واسعا في إسرائيل، حيث رد حزب الليكود باتهامه آيزنكوت بالسعي إلى تشكيل حكومة يسارية من شأنها إخلاء المستوطنات وإقامة دولة فلسطينية.

من جانبه، قال سموتريتش إنه حذّر منذ أشهر من أن حكومة يقودها آيزنكوت ستتجه إلى إخلاء المستوطنات التي أُقيمت في الضفة الغربية، معتبرا أن تصريحات كوهين تؤكد مخاوفه.

ودعا سموتريتش الناخبين اليمينيين إلى عدم إهدار أصواتهم، محذرا من أن ذلك قد يمهّد الطريق أمام إخلاء مستوطنات وبؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

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