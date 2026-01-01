ترامب عن إسبانيا: دولة فقدت السيطرة على حدودها

واشنطن /وكالات /

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقاداته لإسبانيا بسبب طريقة تعاملها مع ملف الهجرة، معتبراً أن البلاد فقدت السيطرة على حدودها.

وفي منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، قال ترامب: "من المحزن للغاية ما يحدث في إسبانيا، فهي دولة لا تملك أي سيطرة على حدودها".

وكان ترامب قد وجّه قبل ذلك بيوم انتقادات لاذعة إلى مدريد خلال مقابلة مع قناة "جي بي نيوز" البريطانية، إذ وصف تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين إلى مدينة سبتة أواخر يوليو الماضي بأنه "غزو لبلد"، معتبراً أن ما جرى على حدود المدينة يعكس فشلاً في إدارة ملف الهجرة. كما حذر من أن إسبانيا قد تواجه تداعيات اقتصادية خطيرة، قائلاً إنها "ستصبح بلداً مفلساً".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، شهدت مدينة سبتة وعدد من المدن الإسبانية مظاهرات واسعة شارك فيها مئات الآلاف من المواطنين، مطالبين حكومة بيدرو سانشيز باتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحد من الهجرة غير الشرعية، وذلك على خلفية تزايد تدفق المهاجرين إلى المدينة.

كما أثارت التطورات في سبتة مخاوف متزايدة على المستوى الأوروبي، حيث انتقد عدد من المسؤولين في الاتحاد الأوروبي سياسة الهجرة الإسبانية. وفي هذا السياق، دعت سلطات عدة دول أعضاء في الاتحاد، من بينها إيطاليا وجمهورية التشيك وفنلندا والدنمارك، إلى تعليق عضوية إسبانيا مؤقتاً في منطقة شنغن.