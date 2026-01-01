لابيد يعلن قائمة "يش عتيد" للانتخابات الإسرائيلية

القدس المحتلة/سما/

كشف رئيس حزب "يش عتيد" يائير لابيد، مساء اليوم السبت، عن القائمة الانتخابية لحزبه للكنيست المقبلة، والتي ستخوض الانتخابات ضمن تحالف "معاً" (ياحد) بقيادة نفتالي بينيت، وذلك على وقع تفكك داخلي وموجة استقالات واسعة تعصف بالحزب.

تفاصيل القائمة المشتركة

وأوضحت المصادر أن القائمة المشتركة ستشهد تصدر نفتالي بينيت للمكان الأول، يليه يائير لابيد في المكان الثاني.

وسيحتل مرشح من طرف بينيت المكان الثالث، بينما تأتي ميراف بن آري من "يش عتيد" في المكان الرابع.

ويستمر التبادل ليأتي ممثل لبينيت خامساً، ثم الجنرال احتياط نوعام تيبون سادساً، يليه مرشحان لبينيت، لتأتي ميراف كوهين في المكان التاسع.

ويحصل لابيد بناءً على ذلك على نسبة تمثيل تبلغ 40% مقابل 60% لمرشحي بينيت، مما يمنح "يش عتيد" حوالي أربعة مقاعد في كل عشرية.

ترتيب قائمة "يش عتيد" الداخلية

تصدر لابيد قائمة حزبه، تلته رئيسة الكتلة ميراف بن آري، ثم نوعام تيبون. وجاءت ميراف كوهين رابعة، تلاها رام بن باراك، وناؤور شيري، وفلاديمير بلياك، ويوراي لاهاف هيرتسانو، وياسمين ساكس فريدمان. وبرز اسم نيطع أتياس، مديرة كتلة الحزب في الكنيست، كوجه جديد وحيد في المكان العاشر الذي يُعتبر غير مضمون.

الحزب برر هذه التشكيلة بأنها خطوة لتجديد الدماء وإعطاء الأولوية للجيل الشاب والبرلمانيين الذين برزوا في لجان الكنيست مؤخراً.

تفكك الحزب وموجة الاستقالات

يعيش حزب "يش عتيد" أزمة خانقة، حيث تقلصت كتلته من 24 مقعداً قبل أربع سنوات إلى توقعات ببقاء 12 عضواً فقط. التحالف مع بينيت واقتراب موعد تقديم القوائم دفع العديد من قيادات الحزب المخضرمين ومؤسسيه للاستقالة بعد تأكدهم من تراجع حظوظهم في التموضع بأماكن مضمونة.

وشملت قائمة المغادرين أسماء بارزة مثل مئير كوهين، ميكي ليفي، بوعاز توبوروفسكي، أورنا باربيباي، يوئيل رازفوزوف، ألعازر شتيرن، وكارين إلهرار، إضافة إلى إيدان رول الذي انشق سابقاً.

أزمة التحالف وتراجع الاستطلاعات

دخل حزب لابيد هذه الانتخابات وهو يواجه تراجعاً في الاستطلاعات إلى أرقام أحادية، مما دفعه للتحالف مع بينيت لوقف النزيف الانتخابي.

غير أن هذا التحالف أوقف أيضاً الزخم الذي كان يتمتع به بينيت، نظراً لصعوبة تقبل الجمهور لهذه الشراكة السياسية، خاصة مع قيام بينيت نفسه بإضافة 16 مرشحاً جديداً لقائمته، مما فاقم أزمة التزاحم على المقاعد.