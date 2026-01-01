سيطرتنا على الفلسطينيين تدمير للمشروع الصهيوني ..أيزنكوت: إدارة نتنياهو لـ7 أكتوبر تكشف "فقدانا للبوصلة"

القدس المحتلة/سما/

شن رئيس حزب "يشار" غادي أيزنكوت هجوما حادا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خلفية الجدول الزمني الذي نشره مكتب الأخير بشأن تحركاته صباح 7 أكتوبر، معتبرا أن ما جرى يعكس "بلادة حس مطلقة وفقدانا للبوصلة".

وقال أيزنكوت، رئيس الأركان الإسرائيلي السابق، إن رئيس الأركان كان يجب أن يتلقى اتصالا من رئيس الوزراء خلال 10 إلى 15 دقيقة من بدء أخطر حدث أمني منذ قيام إسرائيل، مضيفا: "بعد ثلاث ساعات ونصف، فهذا أمر عبثي".

وأشار إلى أنه، خلال عضويته في اللجنة الفرعية للاستخبارات، اطلع على تحقيقات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك"، وقال إن مساعد رئيس الوزراء للشؤون الاستخبارية كان قد تلقى "الصورة كاملة" عند الساعة 03:20 فجرا.

وقارن أيزنكوت بين إدارة نتنياهو للأزمة وبين أداء رئيسة الوزراء الإسرائيلية السابقة غولدا مائير خلال حرب أكتوبر 1973، قائلا إن مائير "كانت في طريقها إلى مكتبها بعد 20 دقيقة"، بينما كان نتنياهو، بحسب قوله، "يتحدث مع الهولنديين والفرنسيين ولا أعرف مع من أيضا"، معتبرا أنه من غير المعقول ألا يتحدث رئيس الوزراء مع رئيس الأركان خلال الدقائق الأولى لمثل هذا الحدث.

وفي الشأن السياسي والاستيطان في الضفة الغربية، حذر أيزنكوت من أن سيطرة إسرائيل على المواطنين الفلسطينيين قد تقوض المشروع الصهيوني، قائلا: "لا يجوز لإسرائيل أن تحكم 2.2 مليون فلسطيني، لأن ذلك سيكون نهاية المشروع الصهيوني".

وأضاف أنه يؤيد الاستيطان فقط إذا كان "وفقا لخريطة المصالح الوطنية ووفقا للقانون"، داعيا إلى تحسين قدرة الفلسطينيين على إدارة حياتهم ومستوى معيشتهم، مع التشديد في الوقت نفسه على المسؤولية الأمنية المتزايدة لمكافحة الإرهاب، ورفض وجود أي جيش آخر غير الجيش الإسرائيلي بين النهر والبحر.

وكان أيزنكوت قد لمح خلال فعالية سياسية إلى وجود اتصالات لتشكيل تحالف سياسي، متعهدا بتحقيق فوز انتخابي واسع، ومشيرا إلى "مفاجآت سياسية" قد تظهر خلال الأيام القليلة المقبلة.