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الدفاع المدني: انتشال 55 رفات شهيد من تحت الأنقاض في قطاع غزة

السبت 05 سبتمبر 2026 05:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
الدفاع المدني: انتشال 55 رفات شهيد من تحت الأنقاض في قطاع غزة



غزة /سما/

تمكنت طواقم الإنقاذ في قطاع غزة، اليوم السبت، من انتشال رفات 55 شهيدا من تحت أنقاض منزل، دمرته قوات الاحتلال الإسرائيلي، في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 خلال حرب الإبادة الجماعية.

وأوضحت طواقم الإنقاذ أنها تمكنت من انتشال جثامين ورفات 55 شهيدا من تحت أنقاض منزل عائلة ملكة، الذي دمرته قوات الاحتلال فوق رؤوس أكثر من 60 مواطنا لجأوا إليه نازحين خوفا من القصف الهمجي قبل نحو عامين.

وكانت مصادر طبية في قطاع غزة، أعلنت الأربعاء، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 73,470 شهيدا و174,540 مصابا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

فيما بلغ إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي 1,334 والإصابات 4,429، فيما جرى انتشال 815 جثمانا.

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