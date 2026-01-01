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بحضور القائد العالول والدكتور ابو هولي "فتح" تبدأ استعداداتها لعقد المجمع الانتخابي في محافظة نابلس

السبت 05 سبتمبر 2026 05:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
بحضور القائد العالول والدكتور ابو هولي "فتح" تبدأ استعداداتها لعقد المجمع الانتخابي في محافظة نابلس



نابلس/سما/


بمشاركة قيادية تنظيمية واسعة شهد مقر إقليم حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في محافظة نابلس انعقاد الاجتماع الأول لإطلاق التحضيرات الخاصة بعقد المجمع الانتخابي للحركة على مستوى المحافظة. وجاء اللقاء بحضور القائد الوطني محمود العالول (أبو جهاد)، والدكتور أحمد أبو هولي، والأخ أمين مقبول، ومحافظ نابلس غسان دغلس، إلى جانب أعضاء المجلس الثوري للحركة في المحافظة، وأمين سر إقليم نابلس محمد حمدان (أبو المعتز)، وأعضاء قيادة الإقليم.
وشدد المشاركون في الاجتماع على مجموعة من المحددات التنظيمية والسياسية المفصلية، في مقدمتها تأكيد إصرار حركة "فتح" على إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد، باعتباره قراراً استراتيجياً لا رجعة عنه. وأوضح المجتمعون أن الحركة تتجه بثبات نحو إنجاز المجمع الانتخابي لاختيار ممثليها في القائمة الانتخابية، بالتوازي مع تقديم المقترحات الكفيلة بتطوير البرنامج الانتخابي الشامل الذي يعبر عن رؤية الحركة في المجالات السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والتربوية، والثقافية.
وتسعى الحركة من خلال هذه الخطوة إلى ضمان أوسع مشاركة ممكنة لكافة المكونات التنظيمية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية في نابلس. كما يهدف هذا الجهد إلى تحقيق تمثيل متوازن يراعي التوزيع الجغرافي، ويفسح المجال أمام الشباب والمرأة، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة (أصحاب الهمم)، بالإضافة إلى المكاتب الحركية، والنقابات، والكفاءات التنظيمية والمهنية والمجتمعية.
واختُتم اللقاء بالإقرار على إبقاء الاجتماعات في حالة انعقاد دائم ومستمر خلال الفترة المقبلة، وذلك لاستكمال دورة المشاورات وتوسيع قاعدة المشاركة والشراكة الفاعلة لضمان نجاح هذه المحطة التنظيمية والوطنية.

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