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مستعمران إرهابيان يقتحمان ترمسعيا خلال جولة للسفير الأميركي في البلدة

السبت 05 سبتمبر 2026 01:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستعمران إرهابيان يقتحمان ترمسعيا خلال جولة للسفير الأميركي في البلدة



رام الله / سما/

اقتحم مستعمران إرهابيان، اليوم السبت، بلدة ترمسعيا، شمال شرق رام الله.

وأفاد عضو مجلس بلدي ترمسعيا، عوض أبو سمرة، لـ"وفا"، بأن مستعمرين اثنين كانا يستقلان دراجة نارية رباعية الدفع، اقتحما المنطقة الشرقية من البلدة، على بعد نحو 100 متر من مكان وجود السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، خلال جولته في البلدة.

يشار إلى أن السفير هاكابي زار بلدة ترمسعيا والتقى بممثلي البلدية وعدد من سكانها من حاملي الجنسية الأميركية الذين تعرضوا لاعتداءات من المستعمرين الإرهابيين.

وقال هاكابي، في تصريحات له، إن "عنف المستوطنين ضد الذين يحملون الجنسية الأميركية في ترمسعيا بالضفة الغربية نوع من الإرهاب".

وأضاف أن "المواطنين في ترمسعيا بالضفة لديهم تظلمات مشروعة وأتيت لأستمع إليه"، مؤكدا "أن على إسرائيل ضمان أمن وسلامة المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية".

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