الوليد بن طلال: الهلال أمانة من محمد بن سلمان

وكالات /سما/

الرياض/سما- أعلنت شركة المملكة القابضة التابعة لرجل الأعمال الوليد بن طلال استحواذها على 70% من ملكية نادي الهلال السعودي، فيما احتفظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي بنسبة 30%. تمت الصفقة بقيمة 840 مليون ريال سعودي (حوالي 222.882 مليون دولار) في الساعة 15:56 بتوقيت السعودية يوم الثلاثاء 1 سبتمبر/أيلول.

غادر الوليد بن طلال عن إعلان الصفقة قائلاً: "أخي وصديقي الأمير محمد ولي عهد بلادنا العظيمة، أتممنا اليوم الساعة (3:56) صفقة استحواذ 70% من الهلال، بشراكة الدولة ممثلة بصندوق الاستثمارات العامة 30%، مؤكدين لسمو أخي دعم شركة المملكة التام". وأضاف: "الحمدلله رب العالمين.. هذا من فضل ربي.. الهلال أي شي يبغاه نحن جاهزين بإذن الله تعالى".

وشدد الوليد على أن "الهلال أمانة في عنقنا من أخوي ولي العهد محمد بن سلمان"، بحسب تصريحات تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي نقلًا عن الصحفي السعودي حمد الصويلحي.

حضر الوليد بن طلال مباراة الهلال والأهلي على ملعب المملكة أرينا بالرياض ضمن الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين. انتهت المباراة بفوز الهلال بثلاثة أهداف نظيفة. وظهرت لقطات مصورة تفاعل الوليد مع أهداف الفريق، إذ وقف من مقعده وحرك ذراعه معبرًا عن سعادته، قبل أن يوجه التحيات والقبلات لجماهير الهلال.

بعد الفوز، تصدر الهلال جدول الدوري برصيد 12 نقطة متساويًا مع فريق النصر بفارق الأهداف. بموجب صفقة الاستحواذ الجديدة، أصبح صندوق الاستثمارات العامة السعودي يستحوذ على 30% من الهلال فقط، بعدما كان يسيطر بنسبة 100% على أندية النصر والاتحاد والأهلي في الدوري السعودي.

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