استراتيجيات فعالة لتحسين التركيز عند الأطفال المشتتين

وكالات /سما/

يسعى الكثير من الآباء لفهم كيفية تحسين قدرات أطفالهم على التركيز والانتباه، خاصة عندما يلاحظون انعكاس ذلك على أدائهم الدراسي والأنشطة اليومية. بينما يختلف مستوى التركيز من طفل لآخر، إلا أن المشكلة قد تعود إلى عوامل محددة مثل التوتر أو عدم الحصول على تغذية سليمة.

تُعد صعوبات التركيز وتشتت الانتباه من أكثر التحديات التي تواجهها الأمهات في تربية أطفالهن. وترتبط هذه المشكلات بعدة عوامل تشمل نمط الحياة اليومي، جودة النوم، والعادات الغذائية، بالإضافة إلى التأثر بالوسائل الرقمية والبيئة المحيطة بالطفل.

قد يعاني الطفل من صعوبات في الانتباه والتركيز، وتظهر هذه الحالة من خلال تراجع أدائه الدراسي، عدم القدرة على متابعة التعليمات، وسهولة تشتته أثناء الدراسة أو اللعب. يساعد فهم هذه الأعراض الآباء على تحديد المشكلة والبحث عن حلول مناسبة.

تلعب البيئة المحيطة دورًا حاسمًا في تركيز الطفل. من المهم توفير بيئة هادئة خالية من الضوضاء والمشتتات، وتجنب استخدام التلفاز أو أي أجهزة أثناء فترات الدراسة أو الأنشطة التي تتطلب تركيزًا. كما يُنصح الآباء بأن يكونوا قدوة حسنة وممارسة نشاطات هادئة مثل القراءة بينما يدرس أطفالهم.

يساهم تقسيم المهام الكبيرة إلى مهام أصغر وأكثر قابلية للإدارة في تحسين قدرة الطفل على التركيز. عندما يبدو الطفل محرجًا من مهمة ما أو يشعر بثقل العبء، يمكن تقسيم العمل إلى خطوات قصيرة. هذا الأسلوب يساعد أيضًا في تطوير مهارات إدارة الوقت لديه.

تعتبر الألعاب التقليدية وسيلة فعالة لتعزيز التركيز. الألغاز وألعاب حل المشاكل تعلم الطفل المثابرة وتنمي مهارات التفكير المكاني. يُنصح بتخصيص وقت محدد يوميًا لاستخدام الشاشات، بدلاً من السماح باستخدام غير محدود للأجهزة الإلكترونية.

يحتاج الطفل إلى الشعور بالإنجاز والتحفيز عند إتمام مهمة ما. مدح الطفل عندما يتحسن أداؤه ويؤدي الأعمال بشكل أفضل يساعده على البقاء متحفزًا وركيزًا على تحقيق أداء أكثر فعالية.

تُسهم الأنشطة البدنية بشكل مباشر في تحسين التركيز. الرياضات مثل الجري وركوب الدراجات ولعب كرة القدم تفيد أجسام الأطفال وعقولهم معًا. كما تساعد تمارين التنفس البسيطة على توفير كمية كافية من الأكسجين اللازم لعمل الدماغ بكفاءة. يمكن للطفل ممارسة تمارين تنفس موجهة أو اليوجا لتخفيف التوتر والاسترخاء.

تلعب التغذية دورًا هامًا في دعم وظائف الدماغ. المكملات الغذائية التي تحتوي على البروتين وفيتامينات B المركبة والزنك والحديد والكالسيوم تساهم في تحسين الإدراك والعمليات المعرفية. كما يعد فيتامين D ضروريًا، حيث أن نقصه يُعتبر سببًا شائعًا لتشوش الدماغ وضعف التركيز.

يُنصح بضرورة استشارة طبيب متخصص قبل تطبيق أي استراتيجية علاجية أو تناول مكملات غذائية للطفل.

اقرأ أيضًا: