فيروس غرب النيل يصيب أكثر من ألف شخص في أوروبا منذ بدء الموسم

وكالات /سما/

أوروبا/سما- سجّل المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها 1086 إصابة محلية الاكتساب بفيروس غرب النيل في 15 دولة أوروبية منذ بدء موسم انتقال العدوى الحالي وحتى الثالث من أيلول/سبتمبر.

أظهرت البيانات الأسبوعية الأخيرة للمركز تسارعًا ملموسًا في الإصابات، حيث كان العدد لا يتجاوز 241 حالة في سبع دول فقط في مطلع آب/أغسطس، مما يشير إلى مضاعفة الحالات في أقل من شهر واحد.

تقدمت إيطاليا قائمة الدول الأوروبية الأكثر تضررًا بـ 516 إصابة، يليها ترتيبًا اليونان بـ 284 حالة وإسبانيا بـ 88 إصابة موثقة. امتد توزيع الفيروس عبر 144 منطقة أوروبية، من بينها 62 منطقة في الأراضي الإيطالية وحدها.

لفت المركز الانتباه إلى أن الأرقام المسجلة قد لا توفر صورة شاملة كاملة عن مدى انتشار العدوى الفعلي في القارة، مما يشير إلى احتمالية وجود حالات لم تُبلّغ عنها.

ينتقل فيروس غرب النيل بشكل أساسي عبر البعوض الناقل بين الطيور البرية، غير أن البعوض المصاب بالفيروس يستطيع نقل العدوى إلى الإنسان، خاصة عند التعرض المباشر للدغات الحشرات المصابة في المناطق ذات انتشار الفيروس.

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