الخنوس يرفض الاتحاد السعودي بـ40 مليون يورو ويختار البقاء في شتوتغارت

وكالات /سما/

شتوتغارت/سما- اختار الدولي المغربي بلال الخنوس، لاعب وسط فريق شتوتغارت الألماني، البقاء مع ناديه بدلاً من الانتقال إلى نادي الاتحاد السعودي، رغم العرض الذي قدّمه الأخير بقيمة 40 مليون يورو في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات.

قدّم الاتحاد السعودي عرضه الرسمي لشتوتغارت ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، بهدف ضم الخنوس، البالغ من العمر 22 عاماً، إلا أن اللاعب رفض الصفقة بسرعة. وكشفت وسائل إعلام ألمانية أن النادي الألماني كان مستعداً للموافقة على البيع، خاصة بعد إنفاقه مبالغ كبيرة على تعزيز التشكيلة، لكن الخنوس لم يرغب في مواصلة مسيرته في الدوري السعودي في المرحلة الحالية.

كان الراتب المعروض على الخنوس لا يقل عن ضعف ما يتقاضاه حالياً مع شتوتغارت، بحسب صحيفة «بيلد» الألمانية، إلا أن هذا الحافز المالي لم يثنِ الدولي المغربي عن قراره. وأعلن الخنوس موقفه علنياً عند توجهه إلى تدريبات الفريق الثلاثاء، مؤكداً أنه قرّر البقاء مع شتوتغارت وأنه أبلغ جميع الأندية المهتمة به برغبته في الاستمرار.

اقتصر تأثير رفض الخنوس على الاتحاد السعودي في الرغبة المالية للنادي الألماني، حيث استطاع شتوتغارت الحصول على السيولة المطلوبة من خلال بيع لاعب آخر. انتقل الدفاع الأيمن تشيما أندريس إلى نادي برايتون الإنجليزي مقابل 25 مليون يورو، الأمر الذي خفّف الضغط المالي على الإدارة وألغى الحاجة الماسة لبيع الخنوس.

شتوتغارت كان قد أنفق 25 مليون يورو للتعاقد مع المدافع دزينان بييتشينوفيتش من فولفسبورغ، و12.5 مليون يورو لضم الجناح ليو ساور من فينورد، مما جعل الحصول على 40 مليون يورو مقابل الخنوس عرضاً مالياً جذاباً من الناحية المالية.

كان الخنوس قد انتقل إلى شتوتغارت من ليستر سيتي الإنجليزي في صيف 2025 بصفقة إعارة، قبل تفعيل بند الشراء وتحويلها إلى عملية انتقال دائمة. يمتد عقده الحالي مع الفريق الألماني حتى عام 2030.

خلال موسمه الأول مع شتوتغارت، شارك الخنوس في 41 مباراة بجميع المسابقات، سجل فيها 9 أهداف وقدّم 7 تمريرات حاسمة. على الصعيد الدولي، لعب 35 مباراة مع المنتخب المغربي وسجل 3 أهداف وصنع هدفين، وتوج إنجازاته بالفوز بكأس أمم أفريقيا 2026 وحصوله على الميدالية البرونزية في دورة أولمبياد باريس 2024.

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