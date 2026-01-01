لاعب نابولي ماكتوميناي: لم تجر محادثات حول تمديد العقد

وكالات /سما/

نابولي/سما- لم يُجر لاعب خط الوسط الاسكوتلندي سكوت ماكتوميناي محادثات مع ناديه الإيطالي نابولي بشأن تجديد عقده، بحسب تصريحات له مساء الأربعاء. وشدد اللاعب على أن الخضوع لعملية جراحية في القلب في الأيام القادمة لا يستحق القلق، وأنها جزء من خطة معدة مسبقاً مع النادي.

وأفاد ماكتوميناي عبر إذاعة «تي إم دبليا»، نقلتها صحيفة «فوتبول إيطاليا»: «أنا بخير، كانت هذه العملية ضمن خططي مع النادي منذ فترة. لقد تحدثنا عنها بالفعل خلال فترة الإعداد للموسم، وسأغيب لبضعة أسابيع». وأشار إلى أنه سيتغيب عن الملاعب لفترة محدودة لإجراء عملية بسيطة في القلب على إثر اضطراب طفيف في نظم القلب.

شارك ماكتوميناي في المباراتين الأوليين لنابولي في موسم 2026-2027 من الدوري الإيطالي قبل أن يُقرر الغياب للخضوع للعملية الجراحية. وبشأن مستقبله العقدي مع الفريق، أوضح اللاعب أنه لا توجد نقاشات جديدة في هذا الصدد، قائلاً: «لم تُجر أي محادثات جديدة... الأهم هو ما يحدث على أرض الملعب، وليس تمديد العقد. لا أعرف متى سيحدث ذلك، ليس هذا هو الوقت المناسب للتفكير في هذا الأمر».

انضم ماكتوميناي إلى نابولي من مانشستر يونايتد الإنجليزي قبل عامين، ولا يزال لديه عامان متبقيان في عقده الحالي مع الفريق الإيطالي.

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