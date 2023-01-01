وكالات /سما/

طرحت شركة يوجرين شاحنًا لاسلكيًا جديدًا يحمل اسم Ugreen MagFlow 25W Pocket-Sized، محاولة ملء الفراغ الذي تركته آبل بعد إيقاف إنتاج شاحنها الشهير MagSafe Duo عام 2023 دون تقديم بديل له حتى الآن.

يتميز الشاحن بتصميم قابل للطي بصيغة 2in-1 يجمع بين منصتي شحن متخصصتين: الأولى تدعم معيار الشحن اللاسلكي السريع Qi2.2 بقدرة 25 واط لهواتف آيفون 16 وآيفون 17 بأقصى سرعة لاسلكية، فيما تخصص المنصة الثانية لشحن سماعات AirPods بقدرة 5 واط. وأوصت الشركة باستخدام شاحن جداري بقدرة 45 واط للوصول إلى الأداء الأمثل.

يتسم الجهاز بحجم مدمج للغاية عند طيه يبلغ 2.37×2.86×1.05 بوصة، ما يسمح بوضعه في الجيب أو حمله في راحة اليد بسهولة. وتصمم الشركة الشاحن بحيث يعمل كمسند للهاتف عند الحاجة، مما يزيد من تعدد استخداماته.

من جهة الحماية والسلامة، يأتي الشاحن مزودًا بسطح زجاجي يقلل من ارتفاع درجات الحرارة، ومنظومة حماية شاملة تتضمن حماية من الشحن الزائد والجهد المرتفع والدوائر الكهربائية القصيرة، بالإضافة إلى تقنية رصد الأجسام الغريبة لمنع التلف.

يتوفر الشاحن حاليًا في الولايات المتحدة بسعر 59.99 دولار أمريكي، غير أن الشركة لم تعلن حتى الآن عن موعد رسمي لطرحه في الأسواق الدولية الأخرى.

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