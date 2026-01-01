طاهي الأميرة ديانا يكشف أسرار أطباقها المفضلة وعشقها للطعام الصحي

وكالات /سما/

كشف طاهي العائلة المالكة البريطانية السابق دارين ماكغرادي، الذي عمل في مطبخ الملكية لأكثر من خمسة عشر عاماً، نقاب عن تفضيلات الأميرة ديانا الغذائية وأسرار أطباقها المفضلة التي كانت تحظى بمكانة متميزة على مائدتها.

اختارت الأميرة ديانا الأطباق البسيطة والخفيفة، وكانت تولي الفلفل الحلو المحشو اهتماماً خاصاً، حيث كانت تطلب من طاهيها إعداده مرتين أو ثلاث مرات كل أسبوع. وبحسب تصريح ماكغرادي، كان هذا الطبق "واحداً من أطباقها المفضلة" وكانت تتناوله بانتظام.

اعتمدت الأميرة ديانا على نمط غذائي يركز على الخضراوات والأسماك. لم تكن تتناول لحم البقر على الإطلاق، بينما كانت تأكل لحم الضأن بشكل استثنائي عند استضافة الضيوف. وفي معظم الأحيان فضّلت الأطباق النباتية مثل الفلفل المحشو والباذنجان المحشو إلى جانب الأسماك المتنوعة.

تتضمن وصفة الفلفل المحشو التي أحبتها الأميرة مكونات متعددة: الفلفل الحلو، زيت الزيتون، البصل، الكوسا، الفطر، الأوريغانو، الملح والفلفل، الطماطم، الأرز، الماء، مرق الدجاج أو الخضراوات، الريحان الطازج، وجبن البارميزان والموزاريلا. تتميز هذه الوصفة بسهولة تحضيرها وبأنها لا تستغرق وقتاً طويلاً في الإعداد.

يعاد تفريغ حبات الفلفل من الداخل وخبزها في الفرن، بينما يتم تحضير خليط الحشوة على الموقد في الوقت ذاته. بعد إنهاء الحشوة، توضع داخل حبات الفلفل مع الجبن، ثم يُعاد إدخال الفلفل إلى الفرن لدقائق إضافية قليلة. وبما أن الأرز يدخل مباشرة في مكونات الحشوة، فإن الطبق لا يحتاج إلى طبق جانبي إضافي. يصلح هذا الطبق كإضافة سهلة لقوائم العشاء العادية، ويمكن تعديل مكوناته بإضافة خضراوات أخرى متوافرة بسهولة.

يحمل تحضير هذا الطبق بالنسبة لماكغرادي بعداً عاطفياً، فقال إن طهيه "يعيد دائماً ذكريات سعيدة" تربطه بفترة عمله في خدمة الأميرة.

شاركت الأميرة ديانا ولعها بأطباق أخرى متنوعة. فقد كانت تطلب البطاطس المشوية بطريقة خاصة، حيث كان ماكغرادي يغطيها ببياض البيض وقليل من البابريكا، ثم يخبزها من دون دهون لتحصل على قشرة مقرمشة، مع الحفاظ على الطريقة التي تفضلها الأميرة.

اشتهرت الأميرة أيضاً بتناول السلمون بكثافة، حيث كانت تطلبه مرتين أو ثلاث مرات أسبوعياً. من بين وصفات السلمون المفضلة لديها كان السلمون المغطى بطبقة مقرمشة من مكسرات الماكاديميا، مع الحمضيات والأعشاب وفتات الخبز، ويقدمه ماكغرادي مع البصل والفلفل الحلو المطهوين، ثم يضيف إليهما العسل وعصير البرتقال. كما أن الشوفان المنقوع كان من بين الأطباق الأخرى التي أحبتها الأميرة.

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