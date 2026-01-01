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الجلد والنوم

خبر : العمليات البيولوجية تتسارع ليلاً: كيف تتجدد البشرة أثناء النوم

السبت 05 سبتمبر 2026 12:06 م / بتوقيت القدس +2GMT



وكالات /سما/

تبدأ البشرة خلال ساعات النوم مرحلة مهمة من التحول؛ بعيداً عن أشعة الشمس والتلوث والعوامل البيئية التي تواجهها طوال اليوم، تركز على عمليات الإصلاح والتجدد بدلاً من الدفاع. هذا التحول مرتبط بما يعرف بالساعة البيولوجية أو الإيقاع اليوماوي للجسم، الذي ينظم وظائف الجلد على مدار 24 ساعة.

مع حلول الليل، تتسارع سرعة تجدد خلايا البشرة وترتفع كمية الدم الواصلة إليها، ما يعزز وصول الأكسجين والمواد الغذائية الأساسية للأنسجة. تنشط أيضاً عمليات إنتاج الكولاجين والإيلاستين، وهما المسؤولان عن الحفاظ على تماسك البشرة ومرونتها ومظهرها الصحي.

في المقابل، تتراجع خلال الليل الوظائف الدفاعية التي تنشغل بها البشرة نهاراً بمواجهة الأشعة فوق البنفسجية والتلوث، لتمنح الأولوية للترميم واستعادة التوازن. النوم العميق بالذات يوفر فرصة حقيقية للإصلاح؛ حيث يحفز هذا النوع إفراز هرمون النمو الذي يشارك في بناء وإصلاح الأنسجة.

كما يساعد النوم الكافي على تنظيم مستويات هرمون التوتر الكورتيزول، ما يهيئ بيئة مواتية لعمليات ترميم البشرة والتعامل مع الأضرار الناتجة عن العوامل الخارجية. يمتد تأثير النوم إلى قدرة البشرة على الاحتفاظ بالماء، إذ يساعد على تقليل فقدان الرطوبة عبر الجلد، وهي خاصية تظهر أهميتها صباحاً عندما تبدو البشرة التي حصلت على نوم كافٍ أكثر نضارة وحيوية.

ليلة واحدة بدون نوم كافٍ كفيلة بكشف آثارها على الوجه؛ البهتان والهالات الداكنة والجفاف والخطوط الدقيقة تظهر بسرعة. مع تكرار قلة النوم، تمتد هذه الآثار إلى وظائف البشرة نفسها؛ تتأثر عمليات الإصلاح والتوازن، ويضعف إنتاج الكولاجين مما يجعل الخطوط الدقيقة أكثر وضوحاً مع الوقت.

كما ترتبط قلة النوم بارتفاع مستويات هرمونات التوتر، وخاصة الكورتيزول، الأمر الذي قد يحفز إنتاج الزهم ويزيد احتمال ظهور الالتهابات والبثور. يؤثر أيضاً النوم غير الكافي على حاجز البشرة الواقي، فيقلل قدرتها على الاحتفاظ بالماء، ما يمنحها ملمساً جافاً وخشناً.

إلى جانب جودة النوم، تؤثر وضعية النوم والبيئة المحيطة على مظهر البشرة صباحاً. النوم على البطن يضع الوجه في تماس مباشر مع الوسادة لساعات، ما يزيد الضغط والاحتكاك ويحبس الحرارة والرطوبة والزيوت على السطح. هذا قد ينعكس سلباً على البشرة المعرضة للحبوب أو الحساسية، ويساهم في انتفاخ مؤقت حول العينين عند الاستيقاظ.

النوم على أحد الجانبين يوزع ضغط الرأس على منطقة محدودة من الوجه، مما يجعل البشرة أكثر عرضة للاحتكاك والضغط المتكرر. مع الوقت قد تظهر خطوط النوم بشكل أوضح، خاصة للبشرة التي فقدت من مرونتها. كما قد تنتقل مستحضرات العناية الليلية إلى الوسادة بدلاً من البقاء على الجلد.

في المقابل، النوم على الظهر يوفر حماية أفضل؛ يبقى الوجه بعيداً عن الضغط المباشر والاحتكاك، ما يقلل ظهور خطوط النوم. تبقى نظافة غطاء الوسادة وتغييره بانتظام جزءاً مهماً من روتين العناية، إلى جانب اختيار أقمشة ناعمة تقلل الاحتكاك أثناء الحركة الليلية.

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