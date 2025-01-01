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خبر : الاتحاد المصري يمدد عقد حسام حسن حتى 2030

السبت 05 سبتمبر 2026 12:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد المصري يمدد عقد حسام حسن حتى 2030



وكالات /سما/

القاهرة/سما- جدد الاتحاد المصري لكرة القدم عقد المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، ليستمر قائدًا للمنتخب حتى نهاية بطولة كأس العالم 2030 المقررة في إسبانيا والمغرب والبرتغال.

أعلن الاتحاد المصري في بيان رسمي عن التمديد، معتبرًا الخطوة تأكيدًا على حرصه على توفير الاستقرار للجهاز الفني ومواصلة العمل وفق الأهداف والخطط الموضوعة للمنتخب الوطني.

تأتي هذه الخطوة بعد أن قاد حسام حسن، البالغ من العمر 59 عامًا، منتخب «الفراعنة» إلى إنجازات تاريخية: بلوغ نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب، وتحقيق أول وصول في التاريخ إلى دور الـ16 في كأس العالم 2026.

وفي بطولة العالم الأخيرة التي أقيمت بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حقق منتخب مصر تحت قيادته أول انتصار في نهائيات المونديال بهزم نيوزيلندا 3-1، ثم تجاوز أدوار الإقصاء للمرة الأولى بالفوز على أستراليا بركلات الترجيح، قبل خروجه من دور الـ16 برباعية الأرجنتين 3-2.

وتولى حسام حسن تدريب المنتخب المصري في مارس 2024، وقاده في 35 مباراة دولية حتى الآن، حقق فيها 20 فوزًا و9 تعادلات و6 هزائم.

وينتظر منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن بدء تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 خلال الأسابيع القادمة، بمواجهة أنغولا في 25 سبتمبر الحالي، وجنوب السودان في 29 سبتمبر، ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضًا ملاوي.

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