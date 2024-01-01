الاتحاد المصري يمدد عقد حسام حسن حتى 2030

وكالات /سما/

القاهرة/سما- وافق الاتحاد المصري لكرة القدم على تمديد عقد المدير الفني حسام حسن ليبقى على رأس منتخب الفراعنة حتى نهاية كأس العالم 2030، المقررة في إسبانيا والمغرب والبرتغال، وذلك تتويجًا لإنجازاته مع الفريق خلال الفترة الماضية.

اعتبر قرار التجديد استثمارًا في الاستقرار الفني للمنتخب، حيث أكد الاتحاد أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصه على توفير الاستقرار للجهاز الفني ومواصلة العمل وفقًا للأهداف والخطط الموضوعة للمنتخب الوطني.

حقق حسام حسن، الذي يبلغ 59-60 عامًا والهدّاف التاريخي للمنتخب، إنجازات بارزة منذ توليه الإشراف على الفريق في فبراير/ مارس 2024. قاد المنتخب إلى بلوغ دور الـ16 في كأس العالم 2026 للمرة الأولى في التاريخ، وقبل ذلك نجح في الفوز على نيوزيلندا 3-1 في أول مباراة كأس عالم للمصريين، ثم تخطى الأدوار الإقصائية بالفوز على أستراليا بركلات الترجيح.

في دور الـ16، قاد مصر إلى السيطرة على المباراة أمام الأرجنتين بتقدم 2-0 حتى الدقيقة 79، لكن ليونيل ميسي ورفاقه عادوا للفوز بنتيجة 3-2.

في المسابقات الأفريقية، أوصل حسام حسن منتخب الفراعنة إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب، حيث انتهت البطولة في المركز الرابع.

في إحصائيات حسام حسن مع الفريق، قاد المنتخب في 35-36 مباراة، حقق فيها 20-22 فوزًا و9 تعادلات و5-6 هزائم.

على الصعيد المقبل، يستعد منتخب مصر لخوض تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027، حيث يواجه منتخبي أنغولا وجنوب السودان في 25 و29 سبتمبر/ أيلول الجاري، ضمن مجموعة تضم أيضًا منتخب ملاوي.

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