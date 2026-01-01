وكالات /سما/

رام الله/سما- نال الفيلم الوثائقي الفلسطيني «الثوار لا يموتون أبداً» جائزة لجنة التحكيم الخاصة (CINE+ OCS) ضمن مسابقة (Concorso Cineasti del Presente)، في الدورة التاسعة والسبعين من مهرجان لوكارنو السينمائي الدولي في سويسرا. يحمل الفيلم توقيع المنتج الفلسطيني سامي سعيد والمخرج مهند يعقوبي، وحقق فوزه عقب عرضه العالمي الأول في المهرجان.

شهد الفيلم مشاركة رسمية وحظي باهتمام نقدي وإعلامي ملحوظ من النقاد والإعلاميين المتخصصين. يمثل هذا الإنجاز دفعة قوية لمسيرة الفيلم الفنية، وينبئ بآفاق واسعة لانتشاره وتوزيعه على الصعيد الدولي. تتضمن الجائزة تخصيص حملة ترويجية بقيمة 25 ألف فرنك سويسري عبر منصة (CINE+ OCS)، بالتزامن مع عرض العمل في دور السينما الفرنسية، مما يتيح له نفاذاً أوسع نحو الجمهور الأوروبي.

يستحضر الفيلم، من إنتاج شركة (Idioms Film) بمشاركة شركاء دوليين وتوزيع شركة (Square Eyes)، إرث المخرجة والصحفية اللبنانية الراحلة جوسلين صعب، ويرصد ذاكرة المنطقة وتطورها السياسي عبر الزمن. يعتمد العمل على مواد أرشيفية نادرة من سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين، ويسعى إلى إعادة قراءة محطات محورية من الثورة الفلسطينية والحرب الأهلية اللبنانية وحركات التضامن العالمية، متطرقاً إلى تأثير الأفكار والصور النضالية، ومدى صمودها إزاء محاولات النسيان.

يشكل هذا الفوز إنجازاً جديداً يضاف إلى سجل السينما الفلسطينية المعاصرة، ويؤكد حضورها الفاعل في المحافل والمسابقات السينمائية الدولية. الفيلم من بين الأعمال التي تستثمر الأرشيف والذاكرة لإعادة التفكير في التاريخ الوطني والعربي الأوسع، وفي العلاقات المتشابكة بين الفن والتعبير وحركات التحرر والمقاومة في المنطقة.

اقرأ أيضًا: