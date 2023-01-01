وكالات /سما/

تواجه شركة OpenAI موجة متتالية من الاستقالات في مناصب قيادية رئيسية وإعادة هيكلة متكررة للإدارة، ما يعكس اضطرابًا داخليًا في مرحلة حساسة تستعد فيها لطرح عام أولي على البورصة قد يرفع قيمتها إلى نحو تريليون دولار. شهدت الشركة أكثر من خمسة تغييرات تنظيمية منذ بداية العام الجاري، وسط تنافس متزايد بين التنفيذيين على نفوذهم، وفق مصادر مطلعة أفادت وسائل إعلام بريطانية.

أعلنت دينيس دريسر، المسؤولة عن إدارة الإيرادات في الشركة، عن رحيلها هذا الأسبوع بعد ستة أشهر فقط من تعيينها في ديسمبر الماضي. وتأتي خطوتها كجزء من نمط متكرر شهدته الشركة مؤخرًا؛ إذ غادرها براد لايتكاب، الرئيس المالي والتشغيلي السابق، وكلوي باكالار، المسؤولة عن ملف الأخلاقيات، بعد أقل من عام على توليهما مناصبهما. كما تركت فيدجي سيمو، التي كانت تدير قطاع التطبيقات وتُعتبر من أكثر القيادات نفوذًا بعد الرئيس التنفيذي سام ألتمان، منصبها التنفيذي الشهر الماضي إثر إجازة صحية، لتنتقل إلى مركز استشاري.

رغم انتقال سيمو من الدور التنفيذي، أفادت المصادر بأنها ما زالت تحتفظ بدور مؤثر من خلف الكواليس، إذ تتواصل بشكل مكثف مع موظفي الشركة وتشارك في عدد من الملفات الداخلية. يعكس هذا التطور بيئة تنافسية متوترة بين كبار المسؤولين على جذب انتباه ألتمان، الذي يسابق الزمن لإعداد الشركة للطرح الذي قد يكون الأكبر في تاريخ قطاع التكنولوجيا.

ذهبت الشركة إلى أبعد من استقالات الأفراد؛ إذ حلّت فريق "Preparedness" الشهر الماضي، وهو الجزء المسؤول عن تقييم احتمالات تسبب نماذجها الرقمية بمخاطر شديدة أو كارثية، وتطوير الإجراءات الكفيلة بالتعامل معها. وبدلًا من الحفاظ على الفريق المستقل، وزّعت OpenAI مسؤولياته على وحدات مختلفة، موكلة كل وحدة بملف محدد مثل المخاطر السيبرانية والتهديدات البيولوجية. يأتي هذا التحول كجزء من إعادة هيكلة أوسع توجهها ألتمان نحو تبسيط الشركة وتقليص ما وصفه بـ"المهام الجانبية"، مع التركيز على منتج ChatGPT ومواجهة المنافسة الشديدة من شركة أنثروبيك.

كشفت التطورات الحالية عن نمط متكرر في إدارة الموارد البشرية: عدد من المسؤولين البارزين نُقلوا إلى مناصب انتقالية غير محددة بوضوح قبل أن يغادروا الشركة. نُقل لايتكاب إلى منصب يركز على "المشروعات الخاصة" في أبريل قبل رحيله، وحاذا منواله مسؤولون آخرون منهم كيفن ويل وجوش أشيام. يشير الخبراء إلى أن هذا النمط قد يعكس استراتيجية في الانتقال إلى الإدارة البديلة أو قد يكون مؤشرًا على مخاوف داخلية حول التوجهات الإدارية.

تسارعت وتيرة الاضطرابات منذ أزمة القيادة التي أطاحت بألتمان مؤقتًا في أواخر عام 2023. استخدم الرئيس التنفيذي الفترة الحالية لإعادة تشكيل فريقه الإداري بهدف إضفاء طابع احترافي أكثر على عمليات الشركة. وفي المقابل، اكتسب جريج بروكمان، المؤسس المشارك، نفوذًا متزايدًا خاصة مع بقاء عدد من المناصب القيادية شاغرة بعد استقالة أصحابها.

ترى شريحة من موظفي الشركة أن هذه السرعة في إعادة الهيكلة تشير إلى اضطراب إداري حقيقي في لحظة حساسة جدًا. كان المتوقع أن تطرح OpenAI أسهمها للاكتتاب العام في العام الحالي، لكن المصادر المطلعة تشير إلى أن التوقيت الأرجح الآن هو العام 2027. يأتي هذا التأخير في وقت تواجه فيه الشركة ضغطًا متزايدًا من منافستها أنثروبيك في سوق الذكاء الاصطناعي.

ارتفعت الإيرادات السنوية المقدرة لـ OpenAI من حوالي 24 مليار دولار في نهاية العام الماضي إلى ما يقرب من 40 مليار دولار هذا الشهر. غير أن أنثروبيك حققت قفزات أكبر نسبيًا؛ إذ ارتفعت إيراداتها السنوية المقدرة من 9 مليارات دولار في نهاية عام 2025 إلى 47 مليار دولار في مايو الماضي، محافظة على نمو متسارع منذ ذلك الحين.

أكد بروكمان أن التطورات التقنية التي تحققها OpenAI تتطلب إجراءات حماية "أكثر قوة"، مؤكدًا أن الشركة أجرت التغييرات الأخيرة بهدف دمج البحث والسلامة والأمن بنحو أعمق في عملية تطوير نماذجها. لكن هذا التبرير لم يقلل من قلق بعض الموظفين. استقال الباحث يان ليكه في عام 2024 من منصب مشارك لقيادة فريق "Superalignment" الذي لم يعد موجودًا، معبّرًا عن اعتقاده بأن أبحاث السلامة أصبحت في المرتبة الثانية مقارنة بالاهتمام بالمنتجات الجديدة.

يؤكد ديلان سكاندينارو، الذي كان يقود فريق Preparedness، على دراسة مخاطر السلامة المرتبطة بأنظمة الذكاء الاصطناعي القادرة على تحسين نفسها بشكل متكرر—وهي أنظمة يمكنها تطوير قدراتها والمساهمة في تدريب نماذج أخرى. تؤكد OpenAI من جانبها أنها تتحرك بوتيرة استثنائية، وأنها لا تتردد في إجراء التغييرات التنظيمية التي تراها ضرورية، خاصة وأنها تدخل مرحلة قد تجمع بين المنافسة الشرسة في سوق الذكاء الاصطناعي وواحدة من أكثر الاكتتابات المرتقبة في تاريخ قطاع التكنولوجيا.

اقرأ أيضًا: