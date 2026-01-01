وكالات /سما/

اليونان/سما- أظهرت دراسة أثرية شاملة أن حضارات يونانية قديمة من العصر البرونزي استخدمت الحديد القادم من النيازك في صناعة خواتم أنيقة، حيث أمضى الباحثون خمس سنوات في فحص أكثر من 100 قطعة أثرية محفوظة في 19 متحفا عالميا، مستخرجة من 33 موقعا أثريا في اليونان.

ووفقا لنتائج الدراسة التي نشرتها مجلة Journal of Archaeological Science، تم تحليل التركيب الكيميائي للقطع الأثرية باستخدام تقنية الأشعة السينية غير المدمرة، حيث كشف الفريق البحثي عن 13 قطعة تحتوي على مستويات عالية من النيكل، ما يدل على أنها مصنوعة من حديد نيزكي، وجميعها كانت عبارة عن خواتم. يشير هذا الاكتشاف إلى أن الموكيانيين والميسينيين، وهما من أقدم الحضارات اليونانية، كانوا يعتبرون هذا المعدن النادر رمزا للقوة والهيبة.

تميزت هذه الخواتم بزخارف رفيعة تجمع بين الحديد النيزكي والمعادن الثمينة مثل الذهب والفضة، وتضم في بعض الحالات أجزاء علوية تحمل أختاما ملكية. عثر الباحثون على معظم هذه الخواتم في مواقع دفن فاخرة، خاصة في مقابر ميسينا، في حين اكتُشف أحد هذه الخواتم في مقبرة مينوية ما زال يزين إصبع كاهن رفيع المستوى، مما يعكس الأهمية الدينية والاجتماعية لهذه الخواتم.

يعتقد الباحثون أن مصدر الحديد النيزكي كان من مصر، حيث تشير الأدلة إلى استيراده كمادة خام على الرغم من عدم وجود دليل قاطع حول مكان العثور على النيازك الأصلية. يُرجح ذلك إلى أن التضاريس اليونانية غير ملائمة للحفاظ على النيازك، فالمناخ الرطب في اليونان يسرع من تآكل الحديد، بينما الصحارى المصرية الجافة توفر بيئة مثالية للحفاظ على النيازك وتجمعها.

وكشفت الدراسة أيضا أن 78 قطعة حديدية أخرى استُخدم فيها حديد مصهور (مطروق)، وظهرت هذه القطع في وقت مبكر من عام 1400 قبل الميلاد، لكن فقط قطعتان (قلادة وخاتم) صُنعتا من الحديد المصهور قبل عام 1200 قبل الميلاد. يشير هذا إلى أن استخدام الحديد المصنع تأخر في اليونان مقارنة بالحضارات الأناضولية، مع احتمال استيراد بعض القطع من قبرص.

اقتصرت موضة الخواتم النيزكية على الطبقات العليا من المجتمع وكانت سائدة خلال العصر البرونزي المتأخر، لكنها بدأت تتلاشى تدريجيا نحو عام 1200 قبل الميلاد. يعزو الباحثون اختفاء هذه الموضة إلى عوامل متعددة منها صعوبات التوريد، أو انخفاض الطلب على هذه الخواتم، أو ببساطة تغير الأذواق والاتجاهات الفنية. يرى فريق البحث أن اختفاء هذه الموضة حدث بشكل طبيعي، كما يحدث مع أي اتجاه موضة عبر التاريخ.

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