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تحديث بصري

خبر : إنستغرام تعيد تصميم شعارها بخطوط أخف وأكثر حداثة

السبت 05 سبتمبر 2026 12:02 م / بتوقيت القدس +2GMT



وكالات /سما/

أعلنت منصة إنستغرام عن تحديث شامل لهويتها البصرية، حيث اختارت إعادة تصميم شعارها الكتابي بعد فترة طويلة من الاستقرار النسبي في مظهره. جاء التحديث ليعكس توجهًا واضحًا نحو تصميم أكثر خفة وحداثة، معتمدًا على الإنسيابية في رسم الحروف وبنية أبسط من السابق.

يتضمن التعديل الجديد إضفاء لمسة توحي بالكتابة اليدوية على كلمة Instagram، مما يضفي طابعًا أقرب إلى الأسلوب الشخصي والعفوي. وقد أكد آدم موسيري، المسؤول التنفيذي في الشركة، أن الهدف من هذه الخطوة هو الوصول إلى مظهر أكثر بساطة وتطورًا، متزامنًا مع جهود المنصة المستمرة في تحديث وتطوير عناصر تجربتها الرقمية الشاملة.

ضمن الهوية البصرية الجديدة، طورت إنستغرام نسخة محسنة من خط Instagram Sans، الذي يوفر مظهرًا أنظف وأكثر احترافية. كما قدمت خط Instagram Pen الجديد الذي يتميز بأسلوب أكثر عفوية، يحاكي الكتابة بالقلم اليدوي، مما يعطي الشعار طابعًا شخصيًا وودودًا أكثر استجابة لاتجاهات التصميم المعاصرة.

#إنستغرام #تحديث التطبيقات #التصميم الرقمي

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