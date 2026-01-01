وكالات /سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن تشهد البلاد خلال يوم الجمعة أجواءً غائمة جزئياً مع انخفاض آخر تدريجي على درجات الحرارة، لتبقى بقليل أعلى من معدلاتها السنوية العامة، وتتوفر فرصة ضعيفة لتساقط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق. وتهب الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة خفيفة إلى معتدلة مع فترات نشاط عابرة، فيما يتوقع أن يكون البحر خفيف الارتفاع إلى متوسط.

وخلال ساعات المساء والليل من يوم الجمعة، ينتظر أن يصبح الطقس لطيفاً في المناطق الجبلية ودافئاً في بقية المناطق، مع استمرار احتمالية ضعيفة لهطول أمطار خفيفة ومتفرقة على مناطق محدودة. الرياح ستتحول إلى شمالية غربية بسرعة خفيفة إلى معتدلة وقد تنشط أحياناً، والبحر يبقى خفيف إلى متوسط الارتفاع.

أما يوم السبت المقبل فسيشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة، حيث يتوقع أن يكون الجو حاراً في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية أنحاء البلاد، مع ارتفاع طفيف إضافي قد يصل إلى حدود درجتين مئويتين فوق المعدل السنوي العام. وتعود فرصة سقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، قد تقترن أحياناً بعواصف رعدية، فيما تهب رياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط.

ويشهد يوم الأحد استقراراً نسبياً حيث يتحول الطقس إلى غائم جزئياً إلى صاف، مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتبقى بقليل فوق معدلاتها السنوية، واستمرار احتمالية ضعيفة لتساقط أمطار خفيفة ومتفرقة. والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة خفيفة إلى معتدلة والبحر خفيف إلى متوسط الارتفاع.

وفي يوم الاثنين يعود الطقس إلى أنماط صيفية عادية بسماء غائمة جزئياً إلى صافية، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصل إلى حدود معدلاتها السنوية العامة. الرياح تبقى جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة خفيفة إلى معتدلة مع فترات نشاط عابرة، والبحر خفيف إلى متوسط الارتفاع.

وأصدرت دائرة الأرصاد تحذيرات للمواطنين من ضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة خاصة خلال ساعات الذروة من الساعة 11 صباحاً إلى الساعة 4 مساءً. كما حذرت من مخاطر إشعال النيران في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة وخطورة ترك الأطفال وكبار السن بداخل المركبات المغلقة.

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