وكالات /سما/

كشفت جوجل رسميًا عن سلسلة هواتفها الجديدة Pixel 11 خلال فعالية Made by Google السنوية مساء الأربعاء، مقدمة أربعة طرازات هي Pixel 11 و Pixel 11 Pro و Pixel 11 Pro XL والطراز القابل للطي Pixel 11 Pro Fold، إلى جانب ساعة Pixel Watch 5 وجهاز تتبع Pixel Tag.

يعتمد نطاق Pixel 11 على معالج Tensor G6 الجديد من جوجل، الذي توفر وحدة المعالجة المركزية فيه تصفحًا للويب أسرع بنسبة 25% وتحميلًا للتطبيقات أسرع بنسبة 15% مقارنة بالإصدار السابق. وأفادت جوجل أن وحدة معالجة الموترات TPU المتخصصة في الذكاء الاصطناعي تتعامل مع قدر أكبر بنسبة 50% من المهام، مما يجعل عمليات الذكاء الاصطناعي المدمجة في الجهاز أسرع بمقدار 3.5 أضعاف مع الحفاظ على كفاءة الطاقة.

طرأت تحسينات جمالية على التصميم، إذ قصرت جوجل سماكة شريط الكاميرا بنسبة 40% لتوفير تجربة شبه خالية من النتوء عند استخدام الغطاء الرسمي. وتتوفر هواتف Pixel 11 بألوان جديدة تشمل البنفسجي الفاتح والوردي والأخضر والأسود، بينما تحتفظ بالتشابه الكبير مع جيل Pixel 10 في البنية الأساسية.

شهد نظام الكاميرا في Pixel 11 تطورًا ملحوظًا، حيث يضم مستشعرًا رئيسيًا جديدًا بدقة 48 ميجابكسل وحساسية أعلى للضوء بنسبة 56%، إلى جانب كاميرا فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا مقربة بدقة 10.8 ميجابكسل تدعم تقريبًا بصريًا حتى 5 مرات. يدعم نظام التقريب Super Zoom تكبيرًا يصل إلى 30 مرة، فيما تبلغ دقة الكاميرا الأمامية 10.5 ميجابكسل.

أما طرازا Pixel 11 Pro و Pro XL فيحصلان على إعدادات أقوى، مع كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وعدسة فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا مقربة بدقة 48 ميجابكسل تدعم خاصية Pro Zoom التي تتيح تقريبًا يصل إلى 120 مرة، مع كاميرا أمامية بدقة 42 ميجابكسل. حصل هذان الطراز أيضًا على شاشة محسّنة تصل ذروة سطوعها إلى 3600 شمعة في المتر المربع، مع طبقة مقاومة للخدش توفر مقاومة مضاعفة مقارنة بـ Pixel 10 Pro.

أضافت جوجل ميزة جديدة باسم HiLight على طرازي Pro و Pro XL، وهي إضاءة LED مدمجة في شريط الكاميرا الخلفية يمكن تخصيص ألوانها للإشارة إلى تفاعلات Gemini أو المكالمات الواردة من جهات اتصال مفضلة، مع خطط جوجل لتوسيع الميزة لاحقًا لتشمل تنبيهات الرسائل الواردة من جهات اتصال متكررة.

يتضمن الهاتف القابل للطي Pixel 11 Pro Fold تحسينات في التصميم والمتانة، بأنحف حافات على الإطلاق في فئة هواتف Fold وزيادة المتانة بثلاث مرات مقارنة بالإصدار السابق. يدعم الجهاز مقاومة الماء والغبار وفق معيار IP68، مع تصميم المادة الخلفية لتحقيق مقاومة عالية للكسر. تصل إضاءة الشاشة الداخلية إلى 3600 شمعة، مع عمر بطارية يصل إلى 24 ساعة، ويضم مستشعرًا رئيسيًا بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 10.5 ميجابكسل وكاميرا مقربة بدقة 10.8 ميجابكسل تدعم خاصية Super Zoom حتى 30 مرة.

على صعيد الأداء العام، توفر جميع طرازات Pixel 11 أكثر من 30 ساعة من عمر البطارية مع دعم شحن لاسلكي أسرع بنسبة 25% على Pixel 11 و29% على طرازي Pro، بينما يحتفظ Pixel 11 Pro Fold بعمر بطارية 24 ساعة.

أضافت جوجل مجموعة من المزايا الجديدة إلى تطبيق الكاميرا في هواتف Pixel 11، منها ميزة Magic Capture التي تتيح استخراج صور ومقاطع قصيرة من تسجيلات الفيديو، وميزة Camera Looks التي توفر إعدادات تصوير قابلة للتخصيص تغير طريقة معالجة الهاتف للصور بدلًا من تطبيق مرشحات تقليدية فقط. تشمل هذه الإعدادات أنماطًا مثل Minimal و Editorial و Digi المستوحاة من الكاميرات الرقمية. كما حصلت طرازات Pixel 11 Pro على ميزة Pro Stable Video لتثبيت تسجيلات الفيديو مع دعم التسجيل بدقة تصل إلى 8K.

أضافت جوجل تبويب Creator الجديد إلى تطبيق الكاميرا، يتضمن حزمة مخصصة لتحرير المقاطع وإعادة ترتيبها، بالإضافة إلى مساحة لإظهار النص أمام المستخدم في أثناء التصوير.

اتخذت جوجل قرارًا استراتيجيًا بالتخلي عن الطرازات الأساسية بسعة 128 جيجابايت، لتبدأ جميع هواتف Pixel 11 من 256 جيجابايت مع 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية. رفع ذلك سعر الدخول بمقدار 100 دولار، ليبدأ Pixel 11 من 899 دولارًا، بينما يبدأ Pixel 11 Pro من 1099 دولارًا بنفس السعة، و Pixel 11 Pro XL من 1299 دولارًا. أما Pixel 11 Pro Fold فيبدأ سعره من 1899 دولارًا بزيادة قدرها 100 دولار عن الجيل السابق. تتوفر الإصدارات ذات السعة 512 جيجابايت والتيرابايت مع 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية.

ستصل هواتف Pixel 11 إلى الأسواق بدايةً من 20 أغسطس الجاري، بعد فتح جوجل الطلب المسبق فورًا، مع توفر الهواتف بعدة ألوان جديدة. في السوق الأمريكية، ستعتمد طرازات Pixel 11 و Pro و Pro XL حصريًا على شرائح eSIM الإلكترونية دون منفذ للشريحة الفيزيائية، بينما يحتفظ Pro Fold بدعم الشريحة الفيزيائية.

حسب تقييمات المتانة الصادرة عن السجل الأوروبي لبطاقات كفاءة الطاقة، حصلت طرازات Pixel 11 و Pro XL و Pro Fold على تقييم A في المتانة، حيث تحملت 270 سقطة قبل ظهور عيوب، بينما نال Pixel 11 Pro تقييم B بعدما تحمل 180 سقطة. لكن جميع الطرازات حملت تقييمًا عامًا بدرجة B، نتيجة عوامل تشمل كفاءة الطاقة ومقاومة الماء وقابلية الإصلاح.

إلى جانب الهواتف، كشفت جوجل عن ساعة Pixel Watch 5 الجديدة، التي حافظت على التصميم الأساسي للجيل السابق لكنها حصلت على مجموعة واسعة من المزايا الصحية الجديدة. تقدم الساعة ميزة Breathing Emergency Detection التي تستطيع رصد الانخفاض الكبير والمستمر في مستوى تشبع الأكسجين بالدم وتفعيل مكالمة طوارئ عند اكتشاف حالة تستدعي التدخل، مع متابعة جودة التنفس في أثناء النوم وإصدار تقارير شهرية. تعتزم جوجل إطلاق ميزتي Blood Pressure Trends و Insulin Resistance Trends ابتداءً من سبتمبر.

تتضمن التحديثات الرياضية خططًا للتدريبات ينشئها الذكاء الاصطناعي مع إمكانية تسجيل التكرارات مباشرة عبر الساعة. تدعي جوجل أن Pixel Watch 5 توفر أدق تتبع لمسارات GPS أثناء التمارين، متفوقة على ساعات Apple Watch Ultra 3 و Garmin Fenix 8 Pro. ارتفع سعر الساعة بحوالي 50 دولارًا، ليبدأ من 399 دولارًا، وتتوفر بمقاسين: 41 و 45 ملم، وأربعة ألوان تشمل الأسود والأبيض والأخضر الزيتوني والوردي.

دخلت جوجل سوق أجهزة تتبع المقتنيات مع جهاز Pixel Tag الذي يأتي لمنافسة AirTag من آبل. يتميز الجهاز بتصميم مستطيل ممدود بدلًا من التصميم الدائري لـ AirTag، مع مقاومة الماء والغبار وفق معيار IP67 واستخدام بطارية CR2032 قابلة للاستبدال تستمر لأكثر من عام. سيصل الجهاز إلى الأسواق في نوفمبر المقبل بسعر 29 دولارًا للقطعة الواحدة، أو 99 دولارًا لحزمة تضم أربعة أجهزة.

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