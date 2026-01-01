وكالات /سما/

كشفت تسريبات حديثة عن دخول شركة Honor مرحلة الإنتاج التجريبي لبطارية بسعة تسويقية تبلغ 12 ألف مللي أمبير، ما قد يوفر تحسنًا ملحوظًا في استقلالية هواتفها القادمة.

وبحسب المسرب الموثوق Digital Chat Station، فإن السعة الفعلية المصنفة للبطارية تبلغ 11,790 مللي أمبير، فيما تصل الطاقة المقدرة إلى 43.86 واط ساعة، وتشير التقارير إلى أن الشركة بدأت فعليًا باختبار إنتاجها على نطاق تجريبي.

وكانت الإشاعات السابقة أشارت إلى نوايا Honor بتزويد هاتفها Power3 ببطارية بسعات متغيرة؛ فتحدثت تقارير أولية عن نطاق يتراوح بين 11 ألف و12 ألف مللي أمبير، قبل أن تخفض توقعات لاحقة السعة المتوقعة إلى 10 آلاف مللي أمبير. كما ترددت معلومات عن مشروع منفصل لبطارية بسعة أكبر تبلغ 14 ألف مللي أمبير، لكن مصير هذا الخط البحثي لم يتضح بعد.

ولم يفصح المسرب عن هوية الجهاز الذي ستخصص له Honor هذه البطارية الجديدة، إلا أن التكهنات بين متابعي منصة Weiao أشارت إلى احتمالات عدة. فرجح البعض استخدامها في أحد أجهزة سلسلة Honor Win2 المقبلة، بما في ذلك الإصدار المحتمل Win Turbo2، في حين بقيت إمكانية توظيفها في Power3 قائمة على الطاولة أيضًا.

وفي الوقت الراهن، لا تتوفر بيانات رسمية تحدد بدقة الجهاز الذي ستُوجّه له هذه البطارية، غير أن التوقعات تشير إلى احتمال إعلان Honor عن مزيد من التفاصيل في الأسابيع والأشهر المقبلة.

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