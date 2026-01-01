وكالات /سما/

لوس أنجلوس/سما- شهد العقار السكني للنجمة الأمريكية كيم كارداشيان في منطقة هيدن هيلز بلوس أنجلوس حادثة أمنية غير متوقعة، بعد تمكن فرد من الدخول غير المصرح إلى المنزل دون تصريح.

وعثر أحد أفراد الأمن على المشتبه به داخل محيط العقار، الذي يخضع حاليًا لأعمال تجديد وصيانة، حيث كان يغادر المكان مستخدمًا سيارة، مما أثار انتباه فريق الحماية على الفور.

وتجاوبت شرطة لوس أنجلوس مع الإبلاغ عن الحادث قبل الساعة الرابعة عصرًا، وتوجهت فوارسها إلى موقع المنزل لبدء عملية التحقيق والبحث عن الفرد المشتبه به.

وأثارت السيارة التي استخدمها الفرد الذي اخترق المنزل بعض الالتباس والتضارب في الروايات الأولية حول ملكيتها، حيث أشارت بعض التقارير الأولى إلى أنها تخص النجمة كيم كارداشيان نفسها، بينما أوضحت روايات لاحقة أن المركبة تعود إلى أحد العاملين في العقار.

ولم تُفصح السلطات المحلية حتى الآن عن تفاصيل إضافية بشأن هوية المشتبه به أو دوافع محاولة الاقتحام، وظلت التحقيقات جارية لتحديد ملابسات الحادث الكامل والكشف عن ما إذا كان هناك أي سرقات أو محاولات سرقة متعلقة بهذا الاختراق.