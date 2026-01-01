وكالات /سما/

ظهرت صور مسربة من السوق الصينية تؤكد سعة بطارية آيفون 18 برو ماكس بـ 5,391 مللي أمبير، لتتطابق مع تنبؤات سابقة وتشير إلى ارتفاع محسوس في إمكانيات البطارية الجديدة. وفقًا للمعلومات المتسربة، ستطلق شركة أبل الهاتف الجديد الشهر المقبل إلى جانب نسخ أخرى من سلسلة آيفون 18.

كانت التسريبات الأولية التي ظهرت في بداية شهر يوليو أشارت إلى أرقام مختلفة قليلاً، لكن البيانات الموثقة الآن من الصور المسربة جاءت متطابقة مع التنبؤ الثاني الذي ظهر لاحقًا. يُتوقع أن تأتي نسخة eSIM من آيفون 18 برو ماكس ببطارية بسعة 5,567 مللي أمبير، بينما النسخة المزودة بمنفذ SIM فعلي ستأتي ببطارية 5,391 مللي أمبير. النسخة الصينية عادة ما تُرفق بمنفذ SIM فعلي، وهو ما يفسر توافق الأرقام المسربة.

بخصوص طراز آيفون 18 برو العادي، تشير نفس التسريبات إلى أنه سيأتي ببطارية سعتها 4,288 مللي أمبير لنسخة eSIM و 4,056 مللي أمبير للنسخة التقليدية. الفارق بينه وبين سلف آيفون 17 برو سيكون ضئيلاً جداً، حيث لا تتجاوز الزيادة نسبة 1% إلى 2% فحسب.

على النقيض من ذلك، سيشهد آيفون 18 برو ماكس قفزة أكثر جرأة في سعة البطارية، إذ ستصل الزيادة إلى نسبة تتراوح بين 9% و 12% عند مقارنته بآيفون 17 برو ماكس. هذا التفاوت بين الطرازين قد يعكس استراتيجية أبل في التركيز على تحسينات جوهرية للأجهزة الأكبر حجماً والأعلى سعراً، بينما الطراز العادي قد يركز على تحسينات أخرى مثل الأداء أو المعالج.

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