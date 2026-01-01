وكالات /سما/

القاهرة/سما- أعلن نادي الزمالك المصري عن التشكيل الرسمي لأجهزته الفني والإداري والطبي استعداداً لموسم 2026-2027، بموافقة من مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب.

تصدّر معتمد جمال الجهاز الفني كمدير فني، مع عبد الناصر محمد في منصب مدير الكرة، وإبراهيم صلاح كمدرب عام. يضم الجهاز كذلك صلاح سليمان مدرباً وأيمن طاهر متولياً ملف حراس المرمى.

من جانب التدريبات المتخصصة، أسند النادي إلى نونو كوستا ريبيرو مهام إعداد الأحمال البدنية، فيما عهد لفابيو فيريرا منصب محلل الأداء التقني للفريق.

على الجانب الإداري، تولى عبد الله حسين مهام القائم بأعمال المدير الإداري، بينما اختص أحمد إبراهيم بالاحتراف والتراخيص، وتابع محمد عبد الرحيم محمد الشؤون الإدارية العامة.

أما الجهاز الطبي فجاء برئاسة الدكتور محمد أسامة، واستعان بالدكتور محمد شوقي والدكتور محمد عبد الحي في تخصص العلاج الطبيعي. كما عيّن عصام عبد الرؤوف مسؤولاً عن التأهيل البدني، والدكتور محمد إبراهيم المهدي متخصصاً في التغذية الرياضية.

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