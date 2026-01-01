وكالات /سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية تأثر البلاد بموجة حرّ شديدة اعتباراً من يوم الأحد المقبل، وسط ارتفاع كبير في درجات الحرارة وحالة جفاف تسود معظم المناطق.

وحسب التوقعات، يشهد اليوم السبت الجو غائماً جزئياً إلى صافياً صيفياً عادياً مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة تتجاوز بقليل معدلاتها السنوية. وستهب الرياح من الاتجاهات الجنوبية الغربية إلى الشمالية الغربية بسرعة خفيفة إلى معتدلة مع تنشط أحياناً، فيما يتوقع أن يكون البحر خفيف إلى متوسط الموج. وفي ساعات المساء والليل، سيسود الجو طابع لطيف في المناطق الجبلية بينما يظل دافئاً في المناطق الأخرى، مع استمرار النشاط الريحي المتقطع.

وفي يوم الأحد، ستتأثر الأراضي الفلسطينية بمقدمة كتلة هوائية شديدة الحرارة، فيصبح الجو حاراً في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية الأنحاء. وسيشهد اليوم ارتفاعاً في درجات الحرارة ليتجاوز معدلاتها السنوية العامة بحوالي 3 درجات مئوية، مع استمرار الرياح الجنوبية الغربية إلى الشمالية الغربية بسرعة خفيفة إلى معتدلة وتنشطات أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط الموج.

وسيتعمق تأثير الكتلة الهوائية الحارة يوم الاثنين، حيث سيسود جو شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق. ويتوقع ارتفاع إضافي على درجات الحرارة لتتجاوز معدلاتها السنوية بحوالي 5 درجات مئوية، مع استمرار الرياح الشمالية الغربية بسرعة خفيفة إلى معتدلة والبحر خفيف إلى متوسط الموج.

وستستمر حالة الجفاف والحرارة الشديدة يوم الثلاثاء، دون أن يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي ستبقى أعلى من معدلاتها السنوية بحوالي 5 درجات مئوية. وستهب الرياح من الاتجاه الشمالي الغربي بسرعة خفيفة إلى معتدلة مع تنشطات أحياناً، فيما يظل البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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